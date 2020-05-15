法藥廠稱疫苗優先供美惹非議

賽諾菲今年2月起擴大與美國就疫苗研發的合作，獲美國衛生部轄下的生物醫學高級研究與開發局（BARDA）資助，又曾促請歐洲國家加緊合作研發疫苗，暗示美國可能優先獲得新疫苗。公司其後澄清疫苗將供應予所有人，惟公司行政總裁赫德森周三接受彭博社訪問時表示，由於美國在財政上支持疫苗研發，新疫苗將首先供應給美國。

法國官員批做法不能接受

有關言論惹來非議。法國財政部次官帕尼耶—呂納舍（Agnes Pannier-Runacher）周四（14日）接受法國電台訪問時稱，任何國家在涉及金錢的前提下獲優先取得疫苗等優待實屬不能接受，已聯絡賽諾菲，獲保證疫苗將供應所有國家。法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）表示，相信惹非議的說法只屬一時失言，與賽諾菲負責人通話後已釋疑。

140領袖專家聯署促免費供應

事件突顯跨國藥廠與多國政府競相研發新冠病毒疫苗之際，如何公平分配製成品的問題。此前不少專家憂慮部分無法負擔疫苗成本的國家將因疫情造成嚴重傷亡，經濟崩潰。全球逾140名國家領袖及專家周四透過聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）及樂施會發表公開聯署信，呼籲各國盡快生產新冠病毒的疫苗及藥物，並免費給予所有人。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）稱，所有人都不應因其居住地或收入水平而無法獲得疫苗。

（法新社/路透社）