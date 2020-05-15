特朗普炮轟「奧巴馬門」 情報總監「助攻」

指控前朝高官 探問弗林受查身分

弗林（Michael Flynn）是「通俄門」調查焦點人物之一，曾承認就與俄羅斯駐美大使接觸一事向聯邦調查局（FBI）說謊，司法部上周提出撤銷其刑事檢控。被視為特朗普盟友的格雷內爾（Richard Grenell）周三將一份名單解密，並交予共和黨參議員，稱名單上的官員在2016年11月至2017年1月間，曾要求國家安全局（NSA）揭露一名匿名者（弗林）的身分，當中包括拜登及前FBI局長科米（James Comey）等。相關官員做法是用於識別情報文件中匿名提及的人，過往並沒爭議。

多名共和黨議員隨即要求展開調查。傳媒周日報道奧巴馬批評特朗普後，特朗普隨即在Twitter提出「奧巴馬門」，聲稱他犯下「美國史上最大政治罪行」。

負責弗林案的聯邦法官蘇利文（Emmet Sullivan）周三委任一名前法官，提出反對司法部撤銷檢控弗林的理據，並探討弗林今年初撤回認罪協議構成偽證罪的可能性。法律專家指出，法官任命他人來反對檢控官提出撤銷刑事案件的做法罕見。

（衛報/CNN/紐約時報）