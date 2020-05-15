美卿旋風式訪以 對吞併計劃「轉黃燈」

吞併西岸 以聯合政府現分歧

美國總統特朗普今年1月公布中東和平方案，為以色列吞併西岸猶太殖民區及戰略據點開綠燈，巴勒斯坦人拒接受，特朗普廣被炮轟偏袒以色列。《紐約時報》引述官員及專家稱，特朗普政府因吞併計劃面對阿拉伯國家愈來愈大壓力。《紐時》稱，美國的綠燈已變成黃燈。

以色列總理內塔尼亞胡選前一直揚言將盡快吞併西岸，但現時跟他合組聯合政府的藍白黨黨魁甘茨則一直反對單方面吞併。蓬佩奧周三先跟內塔尼亞胡見面，然後再跟甘茨見面。蓬佩奧接受親內塔尼亞胡的報章訪問時，稱內塔尼亞胡跟甘茨必須共同找方法推進。甘茨上月同意跟內塔尼亞胡合組政府，但權力分享協議在吞併一事上只稱必須諮詢甘茨，沒有予甘茨對吞併計劃有否決權。分析認為，蓬佩奧有如將否決權再交給甘茨。他被問到吞併方案時只說要兼顧跟不同持份者協調，以及確保以合適方法實行，並配合和平願景。

蓬佩奧之行正值西岸暴力衝突重燃。以軍周二在西岸展開拘捕行動時一名以軍遭巴人擲石致死；一名15歲巴人少年周三遭以軍槍殺。

促以檢示中國投資

《紐時》引述國務院官員稱，吞併並非此行之唯一重點，蓬佩奧亦跟內塔尼亞胡討論伊朗威脅及中國在以色列的投資。中國企業近年在以國參與基建投資，惹來華府不滿。蓬佩奧周三在記者會上意有所指地跟內塔尼亞胡說：「你們是非凡的盟友。你們分享資訊，不像某些試圖隱瞞資訊的國家。」美官員去年曾警告以色列，容許中國投資或損兩國情報分享。不過，內塔尼亞胡周三似乎暗示以色列蒐集情報對美國的貢獻。他說：「最重要的其實是產生資訊，然後分享。」

（紐約時報/法新社）