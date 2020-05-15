槍手襲婦產科濫殺 阿富汗18嬰驟喪母

肇事達什特巴爾切醫院位於喀布爾其中一個最貧窮社區，無國界醫生2014年在該醫院開設有55張病牀的婦產科部門。根據阿富汗官員，3名穿著警察制服的槍手周二闖入該醫院，投擲手榴彈及開槍射擊，最後遭保安部隊擊斃。《衛報》指槍手直接跑到婦產科施襲，遇害的24名死者大部分是剛分娩的婦女。

長老宣讀母親名字 助嬰兒尋親

襲擊後數小時，保安部隊尚未離開當地社區便立即為初生嬰找家人。在阿富汗社會，公然提及人家妻子的名字是禁忌，但由於初生嬰都未取名，社區長老只好在醫院外向大批焦急的父親宣讀以母親名字辨別的生還嬰兒名單：「蘇拉婭的孩子﹗她很好，我親自把她送上救護車。」18名嬰兒疏散至另外一家醫院照顧。

總統歸咎塔利班 命復軍事行動

阿富汗副衛生部長馬杰魯（Wahid Majrooh）指襲擊令18名嬰兒失去母親。有兩名婦人在產房被殺；一名婦女則在育嬰箱旁邊身亡，箱內的嬰兒生還。35歲婦人馬卡伊（Gul Makai）那天亦在醫院，其嬰兒因呼吸問題留院，襲擊發生時她被迫逃走，及後數小時一直焦急等待嬰兒消息，直至得悉孩子被送往其他醫院。另一名死者哈賈爾（Hajar）在準備分娩時中槍，她跟未出生的孩子都遇害。

醫院受襲當日，阿富汗東部楠格哈爾省（Nangarhar）一個葬禮亦發生炸彈襲擊，造成32人死亡。總統加尼將周二兩宗襲擊都歸咎於塔利班和伊斯蘭國，下令恢復「對敵人的行動」。塔利班否認與周二襲擊有關。美國和塔利班在今年2月達成協議，原有望結束阿富汗國內長達40年的戰爭，但因加尼不滿美國與塔利班達成的換囚條件而膠着。有迹象顯示武裝分子近期加強在全國各地施襲。

負責管理受襲醫院婦產部門的無國界醫生昨發聲明，對襲擊表示震驚和悲痛，稱襲擊期間有婦人正在分娩，又指最少一名無國界醫生員工恐已遇害。

（衛報/法新社/紐約時報）