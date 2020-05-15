美研究：雅培檢測工具近半假陰性

白宮正使用 特朗普盛讚

雅培「ID NOW」檢測工具可於5至13分鐘內出結果，檢測機大小與多士爐相若，便於攜帶。美國總統特朗普多次公開讚揚這款檢測，形容它能「帶來全新的局面」。白宮現時定期為特朗普及其他高官做病毒檢測，亦是使用雅培這款檢測工具。

紐約大學的研究涉及101名獲轉介到醫院做檢測的受試者，研究人員為每人採集兩個鼻咽拭子，分別利用另一間公司Cepheid研發、需時45分鐘的檢測，以及雅培「ID NOW」做測試。結果顯示，Cepheid檢測發現有31人結果呈陽性，惟雅培檢測只驗到其中16人呈陽性，另外15人為假陰性，即未能察覺陽性結果。他們又測試15個儲存在特製溶液的陽性樣本，發現雅培「ID NOW」把三分之一樣本驗出假陰性。雅培上月曾修改指引，稱將拭子放入運載溶液再做測試或影響檢測結果。

報告未經同行評審 雅培質疑方法

另一方面，紐約大學研究同時指出，雅培的工具對於檢測陰性樣本的表現較佳，準確率達98.5％。

有關報告周二（12日）上載到論文預印網站bioRxiv，尚未通過同行評審。雅培發言人回應稱不清楚研究有否正確檢測樣本，強調已發放逾180萬套檢測工具，回報的假陰性率僅為0.02%。

（CNN/華爾街日報）

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