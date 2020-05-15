威斯康星延居家令裁越權 黨爭浮面

威斯康星州確診個案持續上升，截至昨天有近1.1萬人感染，421人死亡。州長埃弗斯（Tony Evers）3月發布居家令至4月24日，其政府之後決定延長至5月26日，隨即惹來共和黨州議員反對，控告埃弗斯及衛生部長帕爾（Andrea Palm），認為這項影響民眾長期生活的命令，應與州議會一同決定。

民主黨州長決定 共和黨州議員反對

保守派主導的威斯康星州最高法院，周三以4比3推翻延長居家令，法官指出，法院並非要挑戰州長宣布緊急狀態的權力，「但疫情大流行的情况會持續一個月又一個月，州長不能無限期地依仗其緊急權力」。

首席大法官羅根扎克（Patience Roggensack）指出，帕爾沒有權力自行發布居家令。今次裁決限制了埃弗斯在如疫情大流行的緊急情况下制定全州規則的能力，反之要與共和黨控制的州議會合作應對疫情。

代表酒吧東主的威斯康星酒館聯盟在裁決後，立即通知會員可立即重開酒吧。該州的共和黨議會議長表示，裁決容許「民眾再次與親人聚會或到崇拜的地方，而不必擔心違反州令」。 埃弗斯譴責法庭裁決，稱威斯康星州原本情况很好，但現在「共和黨議員說服4名法官將本州置於混亂中」。該州最高法院自由派法官達萊（Rebecca Dallet）亦不贊同推翻居家令，認為居民將為此付出代價。最新民調顯示，威斯康星州69%民眾支持州長的居家令。

（華盛頓郵報/法新社）

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