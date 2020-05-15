西班牙研究推斷10倍染病人數

料5%人口曾感染 遠未達群體免疫

卡洛斯三世健康研究所及國家統計局在4月27日展開研究，檢測逾6萬人的體內有沒有新冠病毒抗體，結果推斷出全國約4700萬人口中有約230萬人接觸過病毒。研究指出兒童的感染率較低，當中26%受感染的人都沒有病徵；男女的感染率則相近。研究結果與倫敦帝國學院3月的研究結論不同，後者指出截至3月28日估計有15%（最多可能達41%）西班牙民眾曾受感染。

如果一個國家有約六成民眾對病毒免疫，就能達到群體免疫效果，某程度可抵抗可能在今秋出現的第二波疫情的攻擊。

西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）對研究結果不表驚訝。他指出，研究結果證實了政府的預期，及肯定了當局謹慎、逐步放寬封城措施的做法，又稱西班牙政府並沒有群體免疫的策略。

西班牙經過兩個月的嚴格封城措施，約半數人口在周一開始踏入4級制放寬計劃的第二階段。不過路透社引述消息稱，西班牙當局計劃繼續禁止大部分外國旅客入境直至7月，以避免引發新一波疫情。

（金融時報/路透社）

（抗疫新階段）