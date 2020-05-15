環球供應鏈斷 經濟難獨善其身

瑞典央行上周公布2020年首季度初步經濟數據，顯示3月GDP略下跌0.3%，表現較歐元區的3.8%跌幅為佳，但前景未能樂觀，今年GDP估計將收縮7%至10%，已準備有需要時加大針對疫情的危機應對措施，並保留「充分利用」其資產負債表的權利。歐洲委員會則估計瑞典GDP今年將下跌6.1%。

行長英韋斯（Stefan Ingves）向《金融時報》稱，目前許多經濟活動都以不同形式陷於停擺，「如果人們留在家中，便難以刺激經濟」。被問及瑞典經濟表現會否比其他國家好，他認為疫情仍有許多未知之數，各國應付方式亦不同，難以估計最終情况。

瑞典商業銀行首席經濟師尼曼（Christina Nyman）指出，瑞典在疫情中的經濟表現相信最終會和其他國家相若，其中一個主要理由是瑞典製造業佔經濟很大比例，經濟受其他地區影響。該國汽車大廠Volvo便因缺乏零件及歐洲其他地區的供應鏈受阻，而被迫暫停生產數周。不過她認為，其他國家解封時可能引起公眾憂慮，而瑞典可長期維持現有防疫措施，或因此獲若干優勢。

（金融時報）

（抗疫新階段）