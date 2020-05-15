取信於民利推行 迄今未封城 指引代禁制 瑞典「佛系抗疫」難複製

「瑞典人都在喝酒開派對」絕非事實

瑞典目前雖有保持社交距離等指引，但未有實施任何限制國民出行的嚴格封鎖措施，餐廳等商戶如常營業，16歲以下兒童亦繼續回校上課。瑞典駐美國大使奧洛夫斯多特爾（Karin Ulrika Olofsdotter）接受《華盛頓郵報》訪問時稱，外界對瑞典的抗疫措施「有許多誤解」，部分傳媒的報道令人以為「所有瑞典人都在出門喝酒和參加派對」，而這絕非事實。

長者防疫失守 駐美大使認失敗

奧氏強調，瑞典的抗疫策略並非建立群體免疫，而在於救助人命的同時確保醫療系統運作無礙，例如不關閉學校可讓醫護人員不致被迫休假留家照顧年幼子女，政府大力推動特快有薪病假等經濟援助措施，亦是為了確保有病徵者不會因經濟問題而繼續上班，散播病毒。她認為，瑞典社會普遍信任政府，政府才能以指引形式推動抗疫措施，而大部分人都願意遵從，但亦承認抗疫工作的最大失敗之處，在於老年人口失守。她強調抗疫有如馬拉松，目前尚未結束，如未來疫情出現變化，政府亦可能改變策略。

依賴公眾合作 放權地方政府

帶領瑞典防疫工作的流行病學家蒂格內爾（Anders Tegnell）表示，瑞典的抗疫政策和其他國家目標同樣在於減慢疫情擴散，以免醫療系統與社會崩潰，但最大差異在於瑞典的抗疫措施主要基於公眾自願合作。瑞典處理公共衛生事務的責任大部分落在地方政府手中，這令中央政府幾乎不可能實施全國隔離，但亦有助政府採納最具權威的衛生建議，不致受政治考慮影響。

蒂格內爾指出，目前瑞典深切治療病牀足以應付疫情，同時疫情擴散情况和其他歐洲國家相若，說明瑞典以建議及勸喻方式成功控制病毒傳播。他認為，未來各國亦需以疫苗等達到一定群體免疫力才能繼續運作，但由於在疫苗面世前相信病毒難以消除，他認為政府需要可持續的限制措施令疫情受控，這些自願限制長遠對公眾而言較易接受。

截至昨日，瑞典新冠肺炎累計確診人數迫近2.8萬，3460人死亡，大部分為年過70的長者。當地每百萬人死亡率約為340人，高於美國的約250人，亦較挪威等實施較嚴格防疫措施的北歐國家高近10倍。當地公共衛生局估計，疫情重災區首都斯德哥爾摩估計有三分之一人口曾感染病毒。

瑞典學者卡爾松（Nils Karlson）、斯特恩（Charlotta Stern）聯同美國經濟學家克萊恩（Daniel B. Klein）周二（12日）在《外交》雜誌撰文，指出瑞典保持部分經濟活動的抗疫措施獲其他國家讚賞，可減輕經濟、社會與政治壓力之餘，亦可讓人口逐步建立免疫力，但瑞典的抗疫成效，關乎當地人與人之間，以及對政府的高度信任，其他地方難以複製。各國學習瑞典的同時，亦要引其抗疫弱點為鑑，包括加緊為護老院等弱勢人口提供防護設備，並應重點保護高風險的醫護人員。

（華盛頓郵報/The Local/外交）

（抗疫新階段）