「慰安婦」指控私吞捐款 支援團體續集會

稱從未受捐助 批私下與政府協商

提出質疑的李容洙1928年生於大邱，16歲被日軍抓走了兩年。1994年，她曾赴日抗議，2007年又曾在美國國會上作證講述受害經歷，為2017年電影I Can Speak（港譯《不能說的故事》）根據的原型人物。她上周四（7日）在大邱召開的記者會上，抨擊近30年來援助「慰安婦」團體「正義記憶連帶」及其前身「韓國挺身隊問題對策協議會」（簡稱「挺對協」），只是利用「慰安婦」作扯線公仔。她說：「不要再有周三集會了。它一點兒幫助都沒有。參加的學生們所捐款項，用到哪兒去了？由下星期起，我不再參加周三集會。」她表示無從知道現金流向何處。相關團體倘要籌務捐款、基金等就利用她們，卻從未在她們這班老婆婆身上花過一分錢。

她特別點名批評正義記憶連帶前任理事長尹美香，控訴「正義記憶連帶」在2015年韓日磋商「慰安婦」問題時，曾跟韓總統朴槿惠政府協商，了解箇中情報，可是一直沒有向「慰安婦」受害人透露內容。日本提供的10億日圓（約7200萬港元），只有尹美香知道下落。尹美香自1992年便與之共同為「慰安婦」問題活動，最近參加國會選舉聲稱獲李容洙支持，但後者否認。

「正義記憶連帶」昨繼續舉行示威，約50人參加。

（綜合報道）