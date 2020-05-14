疑似「長征5號B」殘骸砸西非民房

差15分鐘墜紐約

新聞網站Quartz引述科特迪瓦消息報道，有部分碎片落在科特迪瓦博康達省（Bocanda）一條村的房屋上，當地居民聽到巨響，然後就發現火箭零件，最少一間房屋受損，幸未有造成傷亡。哈佛史密森天體物理學中心天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell）表示，長征5號B火箭返回地球的軌道正位於發現殘骸的Mahounou村上，墜落的物體「很可能是中國火箭的一部分」，不排除涉及重達300公斤的碎片以時速高達2.8萬公里落到地面。《福布斯》網站則稱，有最少兩座村落受波及，社交網站有人拍攝到殘骸照片，多人圍觀。

麥克道爾表示，火箭殘骸整體重近20噸，是自1991年蘇聯太空站「禮炮七」號（Salyut 7）墜落地表以來，最大的一次人造物失控返回地球事件。科技新聞網站Ars Technica稱，根據火箭飛行軌迹，如果殘骸早15至20分鐘進入大氣層，碎片就很可能擊中紐約市。

報道指出，長征5號B火箭與一般的兩節推進不同，屬單節推進，因此它的體積也特別大，對地球造成的威脅也較高，中國太空工程師將面對國際壓力，調節未來太空任務火箭的軌道，以免再出現可能威脅大城市的情况。

（福布斯/Quartz/Ars Technica）