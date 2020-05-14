地方知事抗疫出色 學者指「瑜不掩瑕」應謹慎

考慮選舉因素 勿忽視過失

新冠肺炎疫情爆發至今，多名知事的表現備受矚目，例如最初的疫情重災區北海道，知事鈴木直道早於2月底就自行宣布緊急狀態，又比中央政府更早推行停課。《北海道新聞》4月8日公布的民調顯示，鈴木的支持度達88%，比前知事高橋春美16年任期最高峰的68%還要高。東京都知事小池百合子早期雖反對奧運延期，但隨着東京都疫情加劇，她在3月底促中央政府頒布緊急事態宣言，後來又在要求設施休業上據理力爭，並率先宣布為配合休業的企業提供補貼，成其他地方政府參考典範。大阪府知事吉村洋文亦因反應迅速，加上不斷透過電視節目及社交網站發布疫情資訊而獲讚，「#吉村睡覺吧」成網絡上的熱門標籤。

知事抗疫表現出色，又會否為向來以中央政府主導的日本政治帶來轉變？中野指出，中央政府採取議會民主制，而地方政府首長則由直選產生，「這意味在（疫情）這種時期下，知事能夠發揮出比普遍認為更強的政治領導力，尤其是因為中央政府顯得反應遲鈍且不負責任」，但提醒應小心解讀。中野以小池為例，指她面臨7月都知事選舉，更有動力改善形象。但中野提醒，小池3月中仍堅持如期舉行奧運，而且與安倍一樣，她同樣應為錯失首幾個月抗疫寶貴時機負責。