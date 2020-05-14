安倍離地官僚卸責 抗疫慢半拍 學者：責任變相推給地方及民眾

明報記者 陳籽穎

安倍的支持度幾乎在所有日本主流媒體均呈下降趨勢，例如《朝日新聞》4月18至19日做的民調顯示，57%受訪者認為他在抗疫上未發揮領導能力。雖然頒布緊急事態獲大部分人支持，但有逾七成人認為來得太遲。在整體抗疫措施中，斥資466億日圓（約33億港元）向每戶派發兩個布口罩最惹詬病，就連自民黨支持者當中都有一半人不支持，首批派發的口罩更有污漬及蟲等問題，有廠商及後宣布回收。

政壇世家出身 不知民苦

安倍政府亦數度因抗疫措施混亂遭抨擊，例如當局最初宣布向每個收入減少的家庭派發30萬日圓（約2.1萬港元）現金，隨即被批受惠人數有限，惹來強烈反彈，後來在執政聯盟公明黨的強硬態度下，安倍才宣布改為不計收入一律向每名國民發放10萬日圓（約7200港元），並為派錢方案混亂致歉。

中野晃一向本報稱，安倍缺乏抗疫的政治領導力或意願，或因為他出身政治世家，與普通人脫節。世襲政治是日本一大特色，據東京大學的政治學者內山融分析，2017年眾議院選舉中，世襲議員佔當選者兩成以上。安倍的外祖父是前首相岸信介、外叔公是佐藤榮作，安倍之妻亦是來自擁有糖果製造商森永的家族。安倍日前在社交網站上載自己在家中閑適抱着愛犬、看書的影片，原意是呼籲民眾留在家中，但遭網民狠批不知民間疾苦。同樣，前首相小泉純一郎之子小泉進次郎在疫情中亦成輿論炮轟對象。環境大臣小泉本來人氣甚高，被視為首相熱門，但2月有媒體揭發他為出席神奈川縣選區的新年會，缺席防疫會議；事後解釋亦惹輿論反感。

按程序做事 但求無過

日本從前一直引以傲的官僚體系，自3．11地震福島核災後百病盡顯，被批只懂依「標準作業程序」（SOP）行事，不善於隨機應變，不求有功但求無過。今次面對諸如「鑽石公主」號等突發事故，官僚僵化同樣成為一大問題。美國天普大學日本分校教授金斯頓（Jeff Kingston）2月便曾撰文指出，日本在旅客檢疫以至準備好病毒檢測工具上均反應遲緩，問題在於負責控疫的官僚並非專家。

抗疫政治考量凌駕科學

日本1月中出現首宗確診病例，政府在月底才正式成立對策本部，但其構成亦惹爭議。本部成員均為來自執政聯盟的內閣成員，幹事則是相關行政機關的官職人員，至於專家顧問小組延至2月中才成立。有輿論質疑本部成員均為職業政治家，或令政治考量比公共衛生優先。根據對策本部會議紀錄，雖然他們自1月底以來每隔幾天就會開會，但每次只開10至20分鐘。中野認為，安倍將制定抗疫措施的工作交給由官僚及技術官員，他們並沒建議政府落實更嚴格的社交隔離措施，如提供補償以增加民眾留在家中的動力等，反將責任完全放在公眾身上。

由於日本法律不能強制民眾遵守防疫措施，提升民眾遵守措施動力的責任便落到地方政府上。有些地方政府雖然發休業補貼，但各地財政能力迥異，不少知事便認為中央政府應負起補貼責任。

安倍失民心 右翼得益

雖然安倍政府抗疫失民心，但不意味在野黨得利。《產經新聞》及富士新聞網（FNN）在4月11至12日做的民調顯示，最大在野黨立憲民主黨的支持度由3月的7.7%暴跌至3.7%。

分析指出，立憲民主黨最初仍着眼於就「賞櫻會」等爭議追究安倍，初期應對惹來批評，其政策提案亦不及其他在野黨積極。中野相信，安倍支持度下滑更有利其他右翼民粹領袖。

（世局解碼）