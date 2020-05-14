監控軟件銷量飈 在家工作壓力增

追蹤鍵盤自動截屏

加州網上銀行Axos Financial總裁3月中向在家工作的員工發電郵，表明「我們正盯着你，我們會追蹤你的鍵盤操作、記錄你看過的網站，每隔10分鐘會截取屏幕畫面，所以你要好好工作，否則後果自負」。不少企業為確保在家工作的員工能維持生產力，紛紛購買監控軟件要求員工安裝。監控軟件製造商ActivTrak、HubStaff、Time Doctor和Teramind等均表示，自疫情爆發令許多公司推行在家工作後，他們的客戶數目和收入均飈升。

其中HubStaff的監控軟件可每隔幾分鐘就拍下員工瀏覽過的網站、撰寫的文件。部分公司使用的Sneek軟件，特色是可顯示一幅在家工作員工的「面孔牆」，每隔1至5分鐘透過員工電腦的鏡頭拍照，以了解他們是否走開，若點擊畫面上員工的面部，更能即時作視像通話。若有員工偷偷列印客戶名單或履歷表，代表他們想離職或跳槽，InterGuard軟件更會通知僱主。

軟件製造商Teramind認為，僱主不應過分監控員工的一舉一動，「既然你聘用了他們，就應該信任他們」。

（華盛頓郵報/西雅圖時報）

（抗疫新階段）