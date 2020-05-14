Twitter員工可選擇永在家工作 前提崗位容許

Twitter發言人說：「Twitter是首批因新冠肺炎疫情進入在家工作模式的公司，但不預期會是首批（讓員工）重返辦公室的公司。」該公司表示，他們過去數個月已證明在家工作模式可行，「所以若員工的崗位或工作情况容許他們在家工作，而他們希望永遠這樣做，我們使之實現」。負責伺服器保養的Twitter員工，是須回公司上班的一類工種。

科企辦公室投資或付諸流水

總部設在加州三藩市的Twitter全球僱用約5000人，早在3月2日已強烈鼓勵員工在家工作，並於3月11日起強制員工居家工作。該公司已幾乎暫停所有員工出差和所有須親身參與的活動，直至2021年，並增加員工津貼，讓他們購買桌椅等在家辦公所需的用品。

除了Twitter，不少科技巨擘也延長在家工作期限。Google和facebook已宣布延長在家工作政策至2021年，亞馬遜延長到至少10月初。但據彭博社報道，蘋果公司將在未來幾個月分階段讓員工重返辦公室。大科企要跟隨Twitter讓員工永久在家工作，可能令很多投資付諸流水，因為好像Google和蘋果，近年在辦公空間上已花費數十億美元。

巴克萊總裁稱大型商廈或過時

在家工作或成為趨勢。市場研究公司尼爾森（Nielsen）指出，即使疫情過去，其紐約市3000員工將不再需要全時間在辦公室工作，改為大部分時間居家辦公。英國四大銀行之一的巴克萊，行政總裁斯坦利（Jes Staley）上月底亦表示，「將7000人安置在同一建築的想法或已成過去」。

有賴互聯網連接速度提升等因素，近年已有更多人開始在家工作。《經濟學人》報道，英國德勤的人力資本專家戈斯林（Will Gosling）認為，疫情令這個趨勢「加快5年」，證明在家工作可行且容易接受。報道指出，逾半英國人希望疫情過後仍能增加在家工作的頻率，近三分之一人亦表示，能否在家工作將是他們「跳槽」的考慮因素之一。

（衛報/CNN/經濟學人）

（抗疫新階段）