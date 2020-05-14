學者推算10萬小企倒閉 市場更失衡

救市措施向巨企傾斜

白宮和國會早前推出救市措施挽救國內小企業，包括批出歷史性的7000億美元（約5.5萬億港元）支援方案，但按伊利諾伊大學、哈佛商學院、哈佛大學和芝加哥大學的經濟學家的聯合研究推算，自3月疫情爆發以來，美國已有逾10萬間小企業倒閉，相當於總數的2%。當中餐飲業承受較大打擊，全國餐廳協會指已有3%的餐廳營運商結業。

觀察家警告，這可能只是自大蕭條以來最大的小企業破產或倒閉潮之開端，許多小企業東主直言，連續數周無收入，之後也只能半復業，缺乏流動資金的大部分小企業根本不可能生存下去，他們投訴國會擬定救助小企業的措施規劃失當，未能真正對症下藥。《華郵》形容，小企業出現倒閉潮，結果很可能會令市場力量平衡更倒向大企業——它們可以借貸或依賴現金儲備，生存機會更大，尤其是在財政部支持下，聯儲局採取的緊急措施，已令大企業幾乎可免息貸款。

這對美國經濟來說並非好消息。在1980至1990年代，小企業佔美國受聘人口過半，但到2017年，比例已跌至47%，疫情勢令比例進一步降低——美國人力資源管理公司ADP指出，小企業4月份解僱員工數量遠多於大企業。小企業難以維計，對地方小鎮來說問題更大，社區隨時受到重創。

（華盛頓郵報）

（抗疫新階段）