增儲蓄減消費 美經濟反彈削動力 中國出口業恐受拖累

失業率升至14.7% 自大蕭條最嚴重

美國失業率在4月飈升至14.7%，是上世紀20、30年代大蕭條以來最嚴重，自3月中旬起，已有逾3300萬名美國人申領首次失業救濟。經濟學家普遍相信，就業市場未來數年也無法恢復危機前的水平。紐約聯邦儲備銀行周一公布的4月調查結果顯示，受訪者認為未來12個月會失去工作的機會率平均是20.9%，比3月高2.4個百分點，是連續兩個月創新高。工人還擔心一旦失業就再找不到工作，受訪者認為未來3個月可找到新工作的機會率是47%，比3月跌6.1個百分點，是歷來最大月度跌幅。經濟研究機構Quill Intelligence行政總裁布思（Danielle DiMartino Booth）稱，大家都知道疫情尚未結束，因此不確定性和恐懼的因素始終存在，令消費者的使費能力或意欲受挫。

信用卡消閒類支出4月跌逾半

這情况反映於被視為成本最高昂的信用卡債務上。根據聯儲局上周一份報告指出，3月份信用卡未償還周轉信貸對比去年同期大跌31%，是1989年1月以來最大的單月跌幅，估計4月將進一步下降。經濟學家指出，這現象的部分原因是銀行因為失業人數上升，收回部分信用額度。消費者也明顯更為節儉。Visa數據顯示，信用卡支付額4月（只計去到28日）跌了31%，唯一有增長的部分是食物、藥房以及超市，其他行業全線下跌，用於旅遊、餐廳和娛樂行業的信用卡支出更在4月暴跌逾半。

與此同時，美國民眾一改近年不重視儲蓄的態度。最新數字顯示，美國人儲蓄率由2月的8%升到3月的13.1%，後者是1981年以來的新高，隨着經濟壞消息愈來愈多，估計4月的儲蓄率會更高。顧問公司RSM首席經濟師布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）稱3月儲蓄率升幅「瘋狂」，在面對儼如大蕭條的衝擊，各家各戶會相應增加儲蓄。另外，研究機構CivicScience最新民調發現，接近四成受訪者稱會把政府為刺激經濟所派的抗疫援助金儲起，如果只計仍有正常工作者，比例更高達47%。該機構分析指出，這扭轉先前研究所顯示的取態，即償還債務和帳單以及購買必需品的優先度不再高於儲蓄。

美民眾一改不重視儲蓄態度

美國人消費減、儲蓄增的行為變化，勢令美國經濟專家早前預計的「V形反彈」願望落空。美國經濟本身由消費者支出所主導，相當於GDP的逾2/3，消費支出下降勢妨礙美國經濟復蘇，也會對中國出口業造成打擊。經濟學家警告，即使將來居家令解除，許多美國人都不會大手筆消費，起碼要等到有疫苗可應急，並非現時單純重啟經濟就可解決。金融服務公司Ameriprise Financial首席經濟師普萊斯（Russell Price）說：「即使你是百萬富翁，你也將會變得很不情願去餐廳、棒球賽或搭飛機旅行。」

（CNN/路透社/Axios）

（抗疫新階段）