美起訴兩教授 涉收北京千人計劃援助

洪思忠據報是馬來西亞出生，美國大學畢業後留美工作，1990年代升為教授，其主管的實驗室由美國國防部資助成立。據《紐約時報》公布的法庭信息，洪思忠隱瞞從中國企業和「千人計劃」取得資助，避免申請華府資助受阻，包括只要接受中方資助即丟失獲批資格的太空總署（NASA）經費。

曾叮囑中方人員銷毁電郵

洪思忠又致函一名計劃前往阿肯色大學的中國研究人員，敦促對方不要提及他參與「千人計劃」，承認當地「沒有多少人知道我是這其中一員」，但如果消息曝光，「我在這裏的工作將陷入嚴重麻煩」，甚至在信尾叮囑要銷毁電郵。

阿肯色大學一名學院院長稱，校方數月前被要求向聯邦政府提供有關學者赴中國旅行的信息，但未知哪機構提出。

紐時：對華趨強硬 司法部頻出招

另外，埃默里大學教授李曉江上周五承認虛假報稅的重罪指控，在申報單刪去從「千人計劃」所得的50萬美元（約390萬港元），被判緩刑一年，並繳交35,089美元（約27.4萬港元）賠償。

《紐時》的報道指出，隨着特朗普政府對華策略轉趨強硬，司法部打擊涉及中方擴展在美影響力的動作愈來愈多。其國安部門主管點名表明對「千人計劃」等項目保持警惕，哈佛大學著名納米科學家利伯（Charles M. Lieber）今年1月就因瞞報參與「千人計劃」和跟北京的經濟關係被起訴。

（紐約時報）