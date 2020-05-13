「N號房」最後主腦落網 韓通過加重刑罰

「godgod」被捕後昨晨首次露面，他戴着帽子、口罩及圓框眼鏡，身穿紅色運動外套，由警員押送到大邱安東地方法院接受羈押令實質審查。他離開時回應記者提問，承認個人罪嫌，並對受害人說了兩次「對不起」。

警察廳長上周一（4日）稱，「godgod」是「N號房」營運模式的發起者，他以優厚酬勞誘騙女性拍攝連同長相的裸露相片，以此威脅恐嚇受害人攝製淫褻影片，再透過Telegram散播。文姓男子上周六受查時承認是「godgod」，警方遂以違反兒童及青少年性保護法等緊急逮捕他，昨日再申請羈留避免他潛逃。

3相關案已控173人

警察廳數碼性犯罪特別搜查本部消息人士上周四（7日）透露，連同「godgod」，「N號房」重要營運者便皆落網。「N號房」、「博士房」和「Project N房」3宗相關案件已有合計173人受檢控，部分人正受審訊。

新法加重懲治 擴大保護範圍

國務會議周二通過《N號房防止法》，使日後即使只是持有、觀看、購買不法淫褻影像的成年人可被囚3年或罰款3,000萬韓圜（19萬港元），都跟製作、散播、販賣等性犯罪者般受到刑責。此準備下周頒布生效的新法，還把未成年者被強姦的法律定義年齡上限由13歲提高至16歲，擴大保護範圍；倘若強姦疑犯在13歲至16歲間，當成人犯罪處理。針對未成年者的性犯罪，最少判處5年徒刑。製作、散佈淫褻物者，刑罰由最高囚5年兼罰款3,000萬韓圜，調升至入獄7年及罰款5,000萬韓圜（32萬港元）等。

（Edaily/韓聯社）