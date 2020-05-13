英美App評估中招風險 盼尋隱形患者

突失味覺嗅覺 關鍵指標

研究人員周一在《自然醫學》期刊發表有關研究。他們表示，經過超過260萬名英國、美國和瑞典用家於3月24日至4月21日測試後，發現名為The COVID Symptom Study的手機App可以非常有效地預測他們受感染的情况。程式使用數學模型分析用戶的年齡、性別以及以下4種症狀的組合：喪失味覺或嗅覺、持續咳嗽、疲勞和食慾不振。研究發現，在後來對該病毒檢測呈陽性的人中，大約三分之二（約1.5萬人）自我報告喪失味覺和嗅覺，發燒和咳嗽（之前被認為是最主要的感染指標）只排名第4和第5。排第二和第三的主要病徵分別為極度疲勞和急性肌肉疼痛。

該研究主要作者、倫敦大學國王學院（King's College London）基因流行病學教授斯佩克特（Tim Spector）說：「這種奇怪的症狀在大多數其他疾病中都不會發生，因此很少出錯。」他說，衛生當局應把這兩項病徵列入新冠肺炎的例行篩檢項目，任何突然喪失嗅覺和味覺的人亦應假設已受感染，自我隔離直到能夠接受測試為止。

研發者促世衛改篩檢指引

帶領研究的哈佛醫學院教授安德魯陳（Andrew T. Chan）表示，早期確診者病徵不明顯，政府往往會忽略他們，但他們正正是疫症傳播的主要源頭，而監測程式有助當局盡早找出這些隱形病人。研究人員希望，這些發現能說服世界衛生組織（WHO）和其他衛生機構修改確定誰應做病毒檢測的指引。現時的指引一般將發燒和咳嗽的感染成數，列為遠高於味覺和嗅覺喪失。隨着疫情消退，該程式還可以指導有關緩解封鎖和社交距離措施的決策。

（紐約時報）

（抗疫新階段）