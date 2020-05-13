日口罩跌價滯銷 中國貨品質遭質疑

「口罩泡沫」破滅 每盒約售144元

日本1月下旬首現疫情後民眾爭購口罩防疫，網上一度出現一盒50片裝口罩叫價逾1萬日圓（約720港元）的抬價情况，政府隨後宣布禁止轉售口罩以打擊炒賣。惟隨着中國、韓國疫情趨緩，當地生產的口罩不少轉銷日本，加上日本國內產能提高，部分業界外的企業，如電子產品巨擘聲寶等也加入生產口罩行列，「口罩泡沫」隨之破滅。如今在東京、大阪等地許多藥品店、雜貨店甚至食店均有大量口罩待售，現在一般每盒只叫價約2,000日圓（約144港元）。在上野旅遊熱點「阿美橫町」商店街經營鐘表店的穴田忠雄稱，疫情下顧客根本無意買鐘表，苦無對策下於4月下旬入貨數千片口罩，現時卻出現滯銷。

原料仍依賴中國

不過，報章《日刊體育》報道，現時市面的口罩，大多是中國製造，雖然包裝以日文印上「高性濾芯」、「3層構造」等字眼，部分外觀更與日本廠商的產品相同，但貨源不明，亦無「日本全國口罩工業會會員」的標誌。該會為口罩生產權威機構，印有此標誌代表產品品質及生製條件符合標準。新聞網站IT Media則稱，有網民提倡「日本人用日本製口罩」，摒棄劣質口罩，惟日本製的口罩只佔供應量兩成，不織布等主要原材料亦大多依賴中國進口，如「口罩民族主義」加劇，一旦疫情重臨可能會再現口罩荒。

（日刊體育/IT Media/中央社）

（抗疫新階段）