韓夜店群組萬人名單 8600警追查 查信用卡紀錄閉路電視 發短訊邀檢測

梨泰院夜店感染者破百

中央防疫對策本部昨午表示，全國新增確診27宗，當中21宗屬梨泰院群組。此群組截至周二已有合計102人感染，當中73人是出入夜總會等而受感染，29人屬二次感染接觸者。韓聯社報道指出，去夜總會等夜店耍樂者以年輕人為主，他們傾向活躍兼移動範圍廣，有迅速引發社區傳播的危險，但他們同時是隱形傳播者，一般病徵輕微甚至沒有病徵，因此他們是否主動接受病毒測檢，對防疫成敗殊為關鍵。

中央防疫對策副本部長權埈郁稱這是一場「時間競賽」，說：「雖然新冠病毒發病前，有四成以上病人已有傳播病毒能力，但若然在最快時間內找到九成以上的接觸者，就仍可能遏制到。」

顧客虛報資料增追蹤難度

然而，最少逾3,000名涉事者尚未聯絡得上。儘管按規定出入俱樂部須先做登記，但是有顧客要不是填寫虛假聯絡資料，就是無人接聽當局電話。5月6日前韓國仍是執行「社會距離」時期，涉事俱樂部顧客相信沒有履行應有的防疫做法，加上可能有性小眾當事人擔心暴露身分而不通報。政府表明向4月24日至5月6日間出入梨泰院娛樂場所者提供免費檢測。為了讓受檢測者安心，首爾市周日率先宣布實施只要求登記電話號碼的「佚名檢測」。

此外，效法首爾市宣布禁止娛樂場所聚眾的市、道行政地區增至12個。至於在梨泰院所在龍山區生活的居民，自上周末開始自行到鄰近指定診療所接受病毒檢測。因應梨泰院疫情，韓國復課計劃全線順延一周，有家長昨在總統府青瓦台請願網要求懲處被指不負責任的梨泰院群組確診者。

（韓聯社/中央日報/Newsis/MedigateNews）

（抗疫新階段）