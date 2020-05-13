發言人染疫 普京健康惹關注

52歲的佩斯科夫向俄羅斯傳媒承認患病，已入院接受治療，其妻子亦受感染。他向塔斯社稱，對上一次面對面與普京接觸已經是超過一個月前的事，但未透露確實時間。俄羅斯多名高層官員近日陸續傳出染疫消息，總理米舒斯京上月底亦確診。當時佩斯科夫稱，普京和其他官員均已採取預防措施，但其後因配戴防疫效果受疑的二氧化氯空氣淨化器而惹非議。

俄醫院疑呼吸機火警 一周內兩宗

另外，俄羅斯聖彼得堡聖喬治醫院昨晨發生火警，懷疑與治療新冠病毒感染者的呼吸機故障有關，為俄國一周內第二宗同類火警。當地官員稱，院內6樓的深切治療部周二早上起火，約150人疏散，造成5人死亡，包括4名於深切治療部就診的病人，部分死者當時正連接呼吸機。聖彼得堡市長別格洛夫（Alexander Beglov）引述初步調查消息稱，事件中一部呼吸機起火，相信是短路肇禍。

塔斯社引述執法部門消息稱，事發時起火的深切治療部有20個病人，懷疑故障導致火警的呼吸機，與上周六（9日）莫斯科斯帕索夫斯基醫院火警中涉及的呼吸機同由西部烏拉爾（Ural）地區一間工廠生產，剛在本月裝設院內。

（法新社/路透社）

（抗疫新階段）