白宮發戴罩指令 特朗普獨豁免

白宮在新指引中表示，所有人進入西翼辦公室者必須戴口罩，也要保持社交距離；在西翼工作的員工，除非坐在自己座位上並與同事相距最少6呎，否則在辦公室內必須一直戴口罩。特朗普周一表示，儘管副總統彭斯的病毒檢測結果呈陰性，但他仍可能與之保持距離，說：「我們可在電話中討論。」對於他的一名隨從和彭斯的新聞秘書相繼確診，特朗普表示，不認為這些病例代表白宮系統已崩潰，「我不覺得有任何脆弱感」。他還說白宮每天有幾百人出入，僅有個別人感染，認為情况控制得「非常好」。

經濟顧問憂慮到白宮上班

不過，白宮接連有人確診，令政府高層人心惶惶。《紐約時報》報道，部分高級官員相信病毒已在西翼快速擴散。總統高級經濟顧問哈西特（Kevin Hassett）周日接受哥倫比亞廣播公司訪問時形容白宮是一個細小而擠迫的工作地點，直言對到白宮上班感到懼怕，他會在白宮內戴口罩，但認為如果在家會安全得多。

（紐約時報/中央社）

（抗疫新階段）