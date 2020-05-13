紐約州公布鬆綁藍圖 7項標準

科莫不諱言，目前已進入第7周的封城狀態難以長期維持，但開城仍須考慮以下因素：一、確診個案淨住院數連續14天下降，或3天內平均每天不多於15宗住院個案；二、病毒相關的醫院內死亡個案連續14天下降，或3天內平均每天少於5宗；三、連續3天的每日新住院率低於每10萬居民有兩人；四、醫院空置牀位比率最少有30%，以防新一波疫情爆發；五、深切治療部牀位最少有三成空置；六、每1000名居民每周平均做30次病毒測試，維持一個月；七、計劃安排每10萬名居民就有最少30名合約工人，協助追蹤懷疑感染者下落，富商兼前紐約市長彭博有份贊助項目。

當局評估後分3階段重開

當局會再按照複雜的方程式再決定州內哪些地區合資格重開。只要符合要求，方案會執行第一階段，首先容許相關地區的建築業、製造業以及部分零售商店在周五之後重開。

這階段的解封要維持兩周，如果上述指標仍然正面，則進入第二階段，即專業服務、更多零售商和房地產公司等重啟，最快要等到5月底。第三階段是餐廳、酒吧和酒店，最後的第四階段是則旅遊景點，包括電影院和劇院，例如是百老匯。

加州州長紐森早前已有類似分階段的解封方案，但身為疫情「震央」的紐約州，有逾30萬人確診和多達2.5萬人喪生，只能更謹慎處理。

（紐約時報）

（抗疫新階段）