華裔女記者問檢測 特朗普怒答：問中國

Twitter 澄清非怪罪華裔國民

這是特朗普自4月27日以來首次主持抗疫記者會。他宣稱美國迄今做了逾900萬次檢測，現時每日可做30萬次，強調「全球任何地方的檢測能力都無法與美國匹敵」。

對於特朗普反覆強調美國的檢測優勢，CBS華裔女記者江維佳（Weijia Jiang，音譯）問：「為什麼那麼重要？如果美國每天仍有人死亡、每天仍有新感染個案，為何這（檢測數量）對你來說是一場全球競賽？」特朗普答：「世界各地都有人喪命，或許這個問題你應該問中國，不要問我，問中國吧。你問中國這個問題，可能得到一個極不尋常的答案。」

特朗普之後叫美國有線新聞網絡（CNN）記者柯林斯（Kaitlan Collins）發問，但後者讓江維佳繼續追問，江說：「先生，為何你要特別對我這樣說（問中國）？」特朗普反擊說：「我不是針對任何人而說，我只是針對提出像這樣討厭問題的人說。」江維佳指出，那不是令人討厭的問題。接着當柯林斯想提問時，特朗普指她錯過剛才發問的機會，跟着更突然轉身離場，結束記者會。

白宮官員說「功夫流感」

36歲的江維佳在中國廈門出生，兩歲時隨家人移民西弗吉尼亞州，2015年起在CBS新聞工作。特朗普上月在記者會亦曾與江維佳有過爭論，當時江質問特朗普為何沒早在2月時就警告國民病毒會蔓延？特朗普訓斥江維佳，稱與總統講話應小聲一點。3月時，江維佳在Twitter披露，一名白宮官員曾在她面前稱新冠病毒為「功夫流感」（Kung-flu）。

輿論批特朗普言論涉歧視

特朗普今次針對江維佳的言論被指涉及種族主義。曾演出《星空奇遇記》（Star Trek）日裔美籍男星喬治武井（George Takei）在網上發文說：「我力挺江維佳反擊特朗普的種族主義言論。」政治評論員賽特梅耶（Tara Setmayer） 則在Twitter嘲諷特朗普：「又發了一次丟臉、種族主義的脾氣，只因為他被江維佳問了一個尖銳的問題……特朗普無法應付聰明和自信的女性。」加州華裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）在Twitter向特朗普說：「亞裔美國人就是美國人，我們當中有些人在美軍服役，有些人是醫護人員正在前線抗疫，有些人跟江維佳一樣是記者，停止分化我們的國家。」

（衛報/紐約時報）

（抗疫新階段）