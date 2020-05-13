Tesla違令復工 馬斯克毋懼拘捕 特朗普促加州開綠燈 多州趁機邀遷廠

特斯拉位於加州阿拉梅達縣弗里蒙特（Fremont）的工廠僱用逾1萬員工。受新冠肺炎疫情影響，該車廠3月23日起停工，只獲准有限度的必要運作，公司原計劃5月8日復產。縱使加州本月初已放寬限制措施，容許一些商業和製造業復工，但部分縣仍未解封，阿拉梅達縣衛生局表示，控疫措施尚未解除，特斯拉等非必要產業5月底前不得復工。

馬斯克（Elon Musk）上周六（9日）威脅，若弗里蒙特廠房未獲准重開，會把總部和生產線遷往得州或內華達州，並入稟法院向阿拉梅達縣政府提出訴訟，指控該縣在關閉商業活動的規例與州政府政策相牴觸。

特斯拉周一行動升級，發出題為「無薪假結束，我們復工生產」的電郵，提到加州州長紐森上周四（7日）容許製造業復工，因此特斯拉員工周日（10日）結束無薪假，重回被僱用狀態。馬斯克同日在Twitter稱：「特斯拉位於阿拉梅達縣的工廠，今日違反當地規定開始復工。我會與所有人站在同一陣線。若有人要被捕，我會要求只拘捕我。」

加州州長稱尊重縣政府決定

紐森稱希望特斯拉與阿拉梅達縣當局能在下周找到解決方案，他拒絕表態支持哪一方，僅稱會尊重該縣決定。縣衛生官員周一表示，已留意到特斯拉重開工廠違規運作，已知會對方未經批准不可重開工廠，期望毋須縣政府採取進一步行動。

特朗普政府隨即出口撐馬斯克，財長梅努欽周一表示，特斯拉是加州最大僱主和製造商之一，因此州政府應優先處理衛生問題，以確保車廠可盡快安全重開。總統特朗普昨再在Twitter敦促加州應讓特斯拉和馬斯克「現在」就重開廠房，宣稱可快速和安全地做到。

馬斯克曾稱居家令如同囚禁

馬斯克此舉反映疫情持續下，部分企業跟地方政府對封鎖措施的分歧。馬斯克多次淡化疫情的嚴重性，曾稱「對新冠病毒感恐慌是愚蠢的」，上月更抨擊居家令是「法西斯主義」，斥等同強制將人囚禁在家，違反人民憲法權利，又在Twitter呼籲「馬上解放美國」。密歇根州已容許特斯拉潛在對手兼三大車廠通用、福特和快意佳士拿下周一（18日）恢復生產。

馬斯克揚言或將總部遷離加州後，得州、喬治亞州、猶他州及內華達州的官員隨即聯絡馬斯克，鼓勵他把工廠遷至他們的州份，其中得州伊達爾戈縣（Hidalgo）地方官員科爾特斯公開發信道：「我們不再有居家令，你需要做的是找一個設廠地點，我樂意為你選擇，我邀請你訪問伊達爾戈縣，會發現各種可能性。」

（金融時報/路透社/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）