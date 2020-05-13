Tesla違令復工 馬斯克毋懼拘捕 特朗普促加州開綠燈 多州趁機邀遷廠

【明報專訊】美國多州最近陸續解封，但各地工廠復工進度不一。美國電動車製造商特斯拉（Tesla）位於加州的一所工廠周一（11日）違反地方政府指令提前恢復生產，公司行政總裁馬斯克此前已威脅要將廠房搬去其他州份，他現再聲言當局若要拘捕人就拘捕他。一向主張重啟經濟的總統特朗普昨敦促加州政府批准特斯拉車廠立即復工，其他州份的官員則向馬斯克拋橄欖枝，力邀車廠搬遷「過檔」。
特斯拉位於加州阿拉梅達縣弗里蒙特（Fremont）的工廠僱用逾1萬員工。受新冠肺炎疫情影響，該車廠3月23日起停工，只獲准有限度的必要運作，公司原計劃5月8日復產。縱使加州本月初已放寬限制措施，容許一些商業和製造業復工，但部分縣仍未解封，阿拉梅達縣衛生局表示，控疫措施尚未解除，特斯拉等非必要產業5月底前不得復工。
馬斯克（Elon Musk）上周六（9日）威脅，若弗里蒙特廠房未獲准重開，會把總部和生產線遷往得州或內華達州，並入稟法院向阿拉梅達縣政府提出訴訟，指控該縣在關閉商業活動的規例與州政府政策相牴觸。
特斯拉周一行動升級，發出題為「無薪假結束，我們復工生產」的電郵，提到加州州長紐森上周四（7日）容許製造業復工，因此特斯拉員工周日（10日）結束無薪假，重回被僱用狀態。馬斯克同日在Twitter稱：「特斯拉位於阿拉梅達縣的工廠，今日違反當地規定開始復工。我會與所有人站在同一陣線。若有人要被捕，我會要求只拘捕我。」
加州州長稱尊重縣政府決定
紐森稱希望特斯拉與阿拉梅達縣當局能在下周找到解決方案，他拒絕表態支持哪一方，僅稱會尊重該縣決定。縣衛生官員周一表示，已留意到特斯拉重開工廠違規運作，已知會對方未經批准不可重開工廠，期望毋須縣政府採取進一步行動。
特朗普政府隨即出口撐馬斯克，財長梅努欽周一表示，特斯拉是加州最大僱主和製造商之一，因此州政府應優先處理衛生問題，以確保車廠可盡快安全重開。總統特朗普昨再在Twitter敦促加州應讓特斯拉和馬斯克「現在」就重開廠房，宣稱可快速和安全地做到。
馬斯克曾稱居家令如同囚禁
馬斯克此舉反映疫情持續下，部分企業跟地方政府對封鎖措施的分歧。馬斯克多次淡化疫情的嚴重性，曾稱「對新冠病毒感恐慌是愚蠢的」，上月更抨擊居家令是「法西斯主義」，斥等同強制將人囚禁在家，違反人民憲法權利，又在Twitter呼籲「馬上解放美國」。密歇根州已容許特斯拉潛在對手兼三大車廠通用、福特和快意佳士拿下周一（18日）恢復生產。
馬斯克揚言或將總部遷離加州後，得州、喬治亞州、猶他州及內華達州的官員隨即聯絡馬斯克，鼓勵他把工廠遷至他們的州份，其中得州伊達爾戈縣（Hidalgo）地方官員科爾特斯公開發信道：「我們不再有居家令，你需要做的是找一個設廠地點，我樂意為你選擇，我邀請你訪問伊達爾戈縣，會發現各種可能性。」