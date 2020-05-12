伊朗軍演誤射己艦 19死15傷

中彈支援艦逾40年歷史

國營電視台稱，事發於伊朗南部賈斯克港（Jask port）對開的阿曼灣，意外被擊中的是「科納拉克」號（Konarak）支援艦。「科納拉克」號荷蘭製造，長47米、排水量447噸，在1979年伊斯蘭革命前購入，並於2018年翻修，配備反艦導彈。伊朗國營電視台昨稱，「科納拉克」號當時剛把浮動目標拖曳到指定位置，但未及離開足夠距離而意外中彈。有報道指是伊朗革命衛隊的「賈馬蘭」號（Jamaran）巡防艦發射導彈。英國《每日郵報》稱，「科納拉克」號相信是被Noor反艦導彈（即中國製C802的伊朗版）擊中。

「科納拉克」號出事後被拖回賈斯克港，15名傷者中有兩人在深切治療部留醫。伊朗軍方稱會作「技術調查」，呼籲外界勿作無謂猜測。

伊朗軍方近期並非首次發生誤射導彈致命事故。革命衛隊今年1月8日在德黑蘭意外擊落烏克蘭國際航空一架客機，造成機上176人死亡。伊朗事後歸咎事件是人為錯誤。

（法新社/路透社/BBC/紐約時報/中央社）