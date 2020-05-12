不滿強制新冠病房實習 俄醫科生抗議

上月頒令 包括牙醫兒科生

衛生部上月27日要求醫科學生，包括牙醫和兒科學生，自5月1日起在收治新冠病毒患者的醫院實習。此舉惹來不少醫科生抗議，在位於莫斯科的謝切諾夫醫科大學就讀4年級的亞歷山德拉（Alexandra）說，自己還未成為醫生，不應被強制到這些醫院實習，「新冠病毒很危險，應讓人們選擇」。她不相信校方會為醫科生提供足夠防護裝備。另一6年級醫科生斯韋特蘭（Svetlana）稱，若拒絕實習，將不能獲取專業資格，還可能被開除。

大學否認：學生拒絕不會處分

不過，謝切諾夫醫科大學否認強迫醫科生到新冠病毒病房實習，亦表示不會處分拒絕實習的學生。親反對派的醫生聯盟發言人科諾瓦洛夫（Ivan Konovalov）稱，由於醫護人員短缺，故當局向醫科生「埋手」。有醫科生在網上請願，要求衛生部取消該法令。

總統普京周一就疫情發表全國講話，談及支持國家經濟措施，並宣布周二起將開始解除部分限制措施，但稱各地區要依具體情况調整。

（法新社/路透社）

（抗疫新階段）