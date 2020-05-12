油價疫情夾擊 沙特減派錢加稅

首季石油收益同比大減24%

沙特是全球最大石油輸出國，石油收入約佔國庫收入的70%。自今年以來，油價下跌三分之二，國家今年首季售石油收益只有340億美元（約2,650億港元），同比減少24%，首季財政赤字達90億美元（約702億港元），央行外匯儲備3月下跌速度是近20年來最快，達到2011年以來最低。

與此同時，受疫情影響，國家的醫療開支和支撐經濟開支無可避免地增加。路透社3月時引述消息報道，政府要求各部門就削減最少兩成預算提交建議。在疫情肆虐和油價暴跌至歷史低點雙重夾擊下，財政大臣賈丹（Mohammed al-Jadaan）上周已警告，政府在加強緊急計劃以削減開支時，將採取「令人痛苦」的激烈舉措，他周一發表聲明，宣布當局決定自6月1日開始停止發放生活津貼補助，並於7月1日起將增值稅將從5%提高至15%。

沙特和其他波斯灣國家2018年開始對大多數商品和服務徵收5%增值稅，以增加政府財政收入，並向公民發放數十億美元的生活津貼，包括向全部約150萬名公務員每月發放1000沙特里亞爾（約2,067港元）以緩解物價上漲帶來的衝擊。與此同時，沙特國王薩勒曼昨下令，向社保受益人發放共值18.5億沙特里亞爾（約38億港元）的「齋月援助」，每人可獲500至1000沙特里亞爾不等。

專家：消費疲弱 增稅無用

受收入大跌影響，王儲穆罕默德的改革大計也受到衝擊，部分政府部門已落實的開支和運作都要暫停，甚至被削減經費。阿布扎比商業銀行首席經濟師馬立克（Monica Malik）表示，增加兩倍增值稅對本財政年度的國庫收入幫助不大，原因是預計消費疲弱。

（BBC/路透社/中央社）

（抗疫新階段）