血氧量低至危險 患者出奇清醒

正常的血液氧飽和度為95％至100％，可是紐約醫生在3月發現，有部分新冠病毒感染者的血氧量可低至50％，理應不省人事。惟這批病人雖然呼吸急促，卻完全清醒，還可以坐着，甚至微笑聊天。醫學界稱這現象為「悄然缺氧」（silent hypoxia）或「快樂的低氧血症」（happy hypoxia）。檢查顯示，這類病人的肺部即使嚴重發炎，逐漸失去吸收氧氣能力，卻仍保持柔韌性，不似尋常肺炎的病情發展。

紐約州斯托尼布魯克（Stony Brook）醫院急症重症護理主任溫加特（Scott Weingart）說，如今一些醫生會採用「高流量鼻導管」，以及藉俯臥姿勢減輕其心肺壓力這類較溫和方法，持續輸送氧氣及助患者自行吸氧。他舉例，一名42歲男病人沒使用呼吸機一星期內便出院。

（華爾街日報/商業內幕）

（抗疫新階段）