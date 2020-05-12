疫情「加速死亡」 哥倫比亞航空申破產

【明報專訊】新冠病毒疫情重創全球航空業，拉美第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca）周日（10日）在美國法院申請破產保護。該公司3月已因疫情停飛常規客運航班，稱收入大減逾八成，對資金流造成重大壓力，又要應付高昂的固定成本。若它最終破產，將是疫情下首間破產的主要航空公司。
涉2萬僱員 重組債務時續營運
在紐約上市的哥倫比亞航空稱，已在紐約法庭申請破產保護，會在重組債務同時繼續營運。該公司約2萬名僱員中大部分要放無薪假，行政總裁范德韋夫（Anko van der Werff）稱該公司正面對百年歷史上最嚴重危機。疫情爆發後，范德韋夫要求政府援助，但最終沒有實現。
哥倫比亞航空1919年創立，是全球歷史第二悠久的航空公司，僅次於荷蘭皇家航空（KLM）。它在疫情爆發前業務已經疲弱，去年淨虧損達8.94億美元（約69.7億港元），負債達73億美元（約569.4億港元），此前一年盈利亦僅110萬美元（約858萬港元）。哥倫比亞航空在2000年代初亦曾經歷破產危機，其後由玻利維亞石油商人埃弗羅莫維奇（German Efromovich）出手相救，他積極發展哥倫比亞航空，但亦令公司背負沉重債務，去年在董事局政變中被踢出公司。
據國際航空運輸協會（IATA）數據，受疫情影響，全球航空旅遊減少九成，拉丁美洲的航空公司今年收入將損失150億美元（約1170億港元），為歷來最嚴重跌幅。