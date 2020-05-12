疫情「加速死亡」 哥倫比亞航空申破產

涉2萬僱員 重組債務時續營運

在紐約上市的哥倫比亞航空稱，已在紐約法庭申請破產保護，會在重組債務同時繼續營運。該公司約2萬名僱員中大部分要放無薪假，行政總裁范德韋夫（Anko van der Werff）稱該公司正面對百年歷史上最嚴重危機。疫情爆發後，范德韋夫要求政府援助，但最終沒有實現。

哥倫比亞航空1919年創立，是全球歷史第二悠久的航空公司，僅次於荷蘭皇家航空（KLM）。它在疫情爆發前業務已經疲弱，去年淨虧損達8.94億美元（約69.7億港元），負債達73億美元（約569.4億港元），此前一年盈利亦僅110萬美元（約858萬港元）。哥倫比亞航空在2000年代初亦曾經歷破產危機，其後由玻利維亞石油商人埃弗羅莫維奇（German Efromovich）出手相救，他積極發展哥倫比亞航空，但亦令公司背負沉重債務，去年在董事局政變中被踢出公司。

據國際航空運輸協會（IATA）數據，受疫情影響，全球航空旅遊減少九成，拉丁美洲的航空公司今年收入將損失150億美元（約1170億港元），為歷來最嚴重跌幅。

（法新社/路透社/金融時報）

（抗疫新階段）