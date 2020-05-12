英3階段解封 工會轟製造混亂

建議民眾掩口鼻防疫

約翰遜公布的解封路線圖首階段從周三起，民眾可不受限地到戶外運動、在公園曬太陽，見不同住的家人等，但必須保持兩米社交距離。第二階段是最早於6月1日重開店舖及讓有限度復課；第三階段為不早於7月1日，若科學建議認為安全，會重開部分餐飲酒店業和其他公共場所。約翰遜又呼籲不能在家工作的人，例如建築和製造業，應「積極鼓勵他們上班」，但他強調：「本周不是結束封鎖的時候，反之我們小心採取第一步以修改我們的措施。」他表示，為免出現境外輸入病例，機場入境旅客將要接受隔離，但從法國入境的旅客現階段不受影響。政府建議民眾在封閉空間用布或圍巾等遮掩口鼻防疫。

相關安排被批評不清晰。工黨黨魁施紀賢指出，英國有數以百萬計人不能在家工作，但約翰遜似沒有明確安全計劃或清晰指引，就告訴民眾恢復上班。政府建議復工者避免乘公共交通工具，以駕車、走路或踏單車取代，但許多打工仔根本無法跟從。英國交通大臣夏思博日前指出，基於需要保持社交距離，公共交通工具的運載量可能縮減九成。

政府要求周一復工，但昨才發布50頁解封指南，惹來工會領袖憂慮。英國工會聯盟批評約翰遜只提前12小時通知復工，是製造混亂。為平息爭議，藍韜文昨表示，無法在家工作的製造和建築工人，從周三起才復工。英國國家教育工會則表示，現時感染率仍高，認為6月1日復課的想法太鹵莽。

（衛報/金融時報/BBC）

（抗疫新階段）