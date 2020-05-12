續禁穆斯林罩袍 法被轟歧視

【明報專訊】法國一直比其他西方國家採取更多措施不准公共場合遮面，但在新型冠狀病毒疫情下情况有變化。法國昨起放寬部分抗疫措施，但規定民眾在部分場合必須戴上口罩，不過，罩袍（burqa）禁令仍繼續生效，穆斯林以宗教理由遮臉會被懲罰。有法國穆斯林學者批評措施不一致，也有歧視之嫌。
民眾搭公共交通須戴口罩
政府要求民眾須在高中和公共交通工具上戴口罩，否則會罰款；店主有權要顧客戴口罩或是離開店舖，當局更會在巴黎地鐵裝設人工智能攝影鏡頭監察乘客有否戴口罩。連總統馬克龍上周也戴上布口罩宣傳（圖）。法國BFMTV電視台最近一個民調顯示，94%受訪者支持戴口罩。
當局一方面鼓勵民眾戴口罩防疫，但內政部指罩袍禁令在疫情期間仍然有效。若有女性戴上宗教面紗最高罰款為150歐元（約1259港元），並要上公民教育課。法國2004年禁止在公立學校戴頭巾，2010年又宣布禁止在一切公共場所戴完全覆蓋臉部的面紗（niqab）和罩袍。當時有穆斯林女性改戴外科口罩抗議。
普羅旺斯艾克斯政治學研究所研究員赫米拉特（Fatima Khemilat）和一些宗教自由倡導者認為，法國過往強調不能遮臉，如今卻突然要求民眾戴口罩，強調是好公民行為，實屬諷刺。