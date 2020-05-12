續禁穆斯林罩袍 法被轟歧視

民眾搭公共交通須戴口罩

政府要求民眾須在高中和公共交通工具上戴口罩，否則會罰款；店主有權要顧客戴口罩或是離開店舖，當局更會在巴黎地鐵裝設人工智能攝影鏡頭監察乘客有否戴口罩。連總統馬克龍上周也戴上布口罩宣傳（圖）。法國BFMTV電視台最近一個民調顯示，94%受訪者支持戴口罩。

當局一方面鼓勵民眾戴口罩防疫，但內政部指罩袍禁令在疫情期間仍然有效。若有女性戴上宗教面紗最高罰款為150歐元（約1259港元），並要上公民教育課。法國2004年禁止在公立學校戴頭巾，2010年又宣布禁止在一切公共場所戴完全覆蓋臉部的面紗（niqab）和罩袍。當時有穆斯林女性改戴外科口罩抗議。

普羅旺斯艾克斯政治學研究所研究員赫米拉特（Fatima Khemilat）和一些宗教自由倡導者認為，法國過往強調不能遮臉，如今卻突然要求民眾戴口罩，強調是好公民行為，實屬諷刺。

（華盛頓郵報）

（抗疫新階段）