歐洲「摸石頭」解封 提防第二波 法國西班牙有限度復工復市 韓國覆轍添陰霾

「大家都有點緊張 走着瞧」

在法國西部營業的髮型師莫尼（Marc Mauny）一到午夜便重開，他對路透社說：「大家都有點緊張。我們不曉得會怎樣，但走着瞧吧﹗」巴黎香榭麗舍大道周一清晨復現車流，有工人忙於清潔準備重新營業的商店。法國的新型冠狀病毒死亡人數為全球第五位，釀逾2.6萬人死亡。自3月17日起近8星期以來，該國為遏止病毒擴散，一直實行極之嚴格的控疫封鎖措施，僅限販賣糧食、藥物及煙草的店舖營業。周一開始逐步放寬限制，非必要商店、工廠等可以重新營運。全國6700萬人如今可以毋須官方文件，到居所方圓100公里範圍活動，聚集人數上限10人；去更遠的地方則仍只限職業理由、參加葬禮或照顧病人等。小學及幼稚園周一亦開始自主復課，但人數限每班15人。不過，酒吧、餐廳、劇場、戲院依然關門至起碼6月。

路透社形容，法國解封模式反映政府既要安撫被迫強留家中兩個月的民眾，又要慎防第二波感染。政府敦促民眾小心，部分地區亦繼續劃為「紅色地帶」，有額外措施。政府仍呼籲人們盡量居家工作。

經濟萎縮8% 財政部長挽汽車業

疫情已重挫這第二大歐元區經濟體，估計今年其經濟萎縮8%，尤以汽車製造業、航空業、旅遊業為甚。總統馬克龍已擬糾合其他國家，重建供應鏈。財政部長周一也表示，要為國內汽車業挽回更多生產，以抵消政府的援助。法國衛生部長表示準備每周做70萬份病毒測試；3周後評估放寬情况，如果感染再次激增，政府將再收緊規定。

另一方面，英揆約翰遜周日宣布了解封路線圖（見另稿）。奧地利、比利時、西班牙等國家亦有不同程度的解除控疫措施。

韓夜店爆疫 專家批政府解封過急

韓國4月下旬逐步放寬限制，但有爆發新一波疫情危機。因出入首爾梨泰院一帶夜總會而受感染的人士及其密切接觸者，迄昨晚全國最少94人確診，單日新增病例達整月以來最高的40宗。高麗大學九老醫院傳染病學教授金宇柱批評政府重啟經濟太過倉卒。他對《金融時報》說：「本來需要更為循序漸進的方法，先開放低風險場所，但是我們同時重新開放高風險場所，儘管我們知道酒吧和夜總會有很多人聚集，空氣又不流通，是病毒傳染的溫牀。」

鑑於梨泰院相關出入人士可能多達7000人兼來自全國，有疫情遍及全國之虞，使韓國社會擔心爆發「第二新天地事態」。今年2月，因大邱新天地教會爆發集體感染，衍生全國大爆發。

（BBC/路透社/金融時報）

（抗疫新階段）