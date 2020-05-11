疫下日內瓦 領賑濟人龍逾1公里

長逾1公里的人龍等待數小時領取慈善組織派發的約1500份價值約20美元（約156港元）的食物包。來自尼加拉瓜現當散工的貝拉拉（Ingrid Berala）是其中一人。她說：「本月底我就囊空如洗。我們要繳付帳單、保險等。太好了，我們現有一星期的食物，但我不知道下星期怎麼辦。」黑市居民費爾南多也表示因疫情而失去餐廳工作，毫無收入。

這是當地慈善組織Geneva Caravan一星期第二次派食物包給無家可歸和貧民，人群比第一次多。有份支持活動的無國界醫生組織發言人稱，人龍反映需求大增。

瑞士860萬人口 66萬貧窮

瑞士全國有近860萬人，2018年GDP有7051億美元，但同年該國有66萬人生活貧窮，尤其是單親父母，及低教育程度者。瑞士的全職收入中位數為6538瑞士法郎（約5.2萬港元），但有逾110萬人不到收入中位數六成。

調查發現，上周接受領取食物包的人士當中超過五成是沒有合法身分人士、略多於3％對新冠病毒測試呈陽性，是日內瓦人整體比率的3倍，相信跟接受救濟者生活貧窮和居住環境擠迫有關。

（路透社/紐約時報）

（抗疫新階段）