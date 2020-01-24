日「國安產業」包溫泉棒球場 518企業限制外資收購 準則惹關注

核心行業包括軍火、飛機、航天、核能、網路安全、電力、煤氣等12個領域。製造戰機的三菱重工業和擁有核能業務的東芝、東京電力控股等，豐田、軟銀等也包括在內。財務省亦計劃將疫苗、醫藥、高級別醫療設備追加列為核心產業，名單可能進一步增加。

新規定要求外國投資者買入1%股權並有意提名董事或放棄涉及國家安全的業務時，要先知會財務省審查。美國、德國、英國、法國近年已收緊外國投資的控制。因憂慮中國等國家收購敏感基建，歐洲議會去年便通過審查非歐盟國家投資的新準則。不過各國對「國家利益」理解迥異，例如法國2006年針對Danone可能被收購而收緊規例，惹來「乳酪變成戰略產業」的笑話。

日本518間涉及國家安全的企業，包括經營溫泉旅館的企業極樂湯、東京巨蛋，也包括旅遊公司、住宅租賃經紀、網上送禮服務公司等。參與制定名單的官員稱，名單是基於公開資料編制的，名單上公司都有在公司文件提及敏感產業。

財務省稱不阻企業改善管理增回報

近年積極推動改善日本企業治理的股東行動主義者擔心，規定意味着財務省可以打擊「股東行動主義」（通過行使股東權利而向公司管理層施壓的投資策略）。財務省則稱，關心的只是國家安全，不會阻止一些旨在改善企業治理或增加股東回報的行動。除了核心名單外，財務省還公布了1584企業名單，它們不需要像核心名單接受嚴格審查，但要事後報告。名單包括食品、廣播、航空及軟件等企業，佔上市企業42％，包括日本航空及地方鐵路公司等。事先審查將從6月7日起開始適用。

（日本經濟新聞/金融時報）