紐約州73病童現神秘發炎併發症

類似「川崎病」症狀

科莫稱大部分兒童，包括嬰孩被送院時都沒出現新冠病毒相關的呼吸道病症，但檢測病毒或抗體都證實是陽性。而出現上述綜合症狀者有像中毒性休克的發炎情况，影響皮膚、眼睛、血管和心臟，可令兒童病情嚴重，部分病人更要用呼吸機。當中很多症狀跟罕見的兒童疾病「川崎病」相似，該病會導致血管，尤其是冠狀動脈發炎。科莫呼籲家長要警惕子女是否出現長期發燒、嚴重肚痛、膚色變化、心跳過快和胸痛的症狀。

有治療最近數周入院兒童的醫生稱，新冠病毒與川崎病對心臟相關的影響有差異——川崎病很少會導致中毒性休克，但懷疑與新冠病毒有關的兒童確診者很多出現休克，血壓低、不能將氧氣和養分傳送到重要器官。

紐約市在新冠病毒確診個案急升後約一個月發現兒童出現上述症狀，專家推測可能是受感染後的免疫反應。紐約市在公布新症狀前，只有少於4名10歲以下兒童死於新冠病毒。州長科莫稱，兒童出現上述症狀可能已持續數周，但並沒被診斷與新冠病毒有關。紐約市衛生局上周一發公告，要求醫生報告相關病例，當局表示，自4月17日以來，已有15名2至15歲的相關患者在深切治療部接受醫治。

（紐約時報）

（抗疫新階段）