白宮疫下工作安排混亂 職員焦慮

奧巴馬批抗疫「徹底混亂災難」

總統特朗普一名軍官隨員、其高級顧問米勒（Stephen Miller）擔任副總統彭斯新聞秘書的妻子凱蒂（Katie Miller）在上周四、上周五先後確診，《華盛頓郵報》引述消息指白宮中人開始擔心更多官員亦有感染風險。橢圓形辦公室外部的門上周四已關上，白宮特勤局與白宮官員開始限制出入橢圓形辦公室的人。

凱蒂經常在橢圓形辦公室，舉行每日疫情例行簡報會時會在特朗普附近。上周四，她也有參與抗疫工作小組會議，坐在彭斯後排右側。上周五早上參與另一正副總統關於新冠病毒的會議。美國食品藥品監督管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）、疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）總監福奇，亦受影響而選擇隔離兩周。

白宮抗疫小組3要員自我隔離

知情匿名人士說，白宮職員上周六明顯變得緊張和擔憂。白宮管理辦公室上周五曾向全體白宮職員發出備忘，鼓勵他們遙距辦公，並強調白宮提升了日常清潔水平，還叫曾離開首都的人士須隔離14天及報告行程，但未有促他們戴口罩。不過，有職員透露白宮主管鼓勵職員回辦公室上班。

（華盛頓郵報）

（抗疫新階段）