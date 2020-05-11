白宮疫下工作安排混亂 職員焦慮

【明報專訊】美國白宮兩名職員相繼確診感染新冠病毒後，白宮對職員應否留家工作並沒劃一規定，有些職員反映對於依舊要回白宮工作面臨感染風險，感到焦慮緊張。由於曾與確診者接觸，包括國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）在內的白宮抗疫小組3名要員要自我隔離。美國前總統奧巴馬上周五與前任官員通話時批評現總統特朗普的抗疫手法是「徹底混亂的災難」。
奧巴馬批抗疫「徹底混亂災難」
總統特朗普一名軍官隨員、其高級顧問米勒（Stephen Miller）擔任副總統彭斯新聞秘書的妻子凱蒂（Katie Miller）在上周四、上周五先後確診，《華盛頓郵報》引述消息指白宮中人開始擔心更多官員亦有感染風險。橢圓形辦公室外部的門上周四已關上，白宮特勤局與白宮官員開始限制出入橢圓形辦公室的人。
凱蒂經常在橢圓形辦公室，舉行每日疫情例行簡報會時會在特朗普附近。上周四，她也有參與抗疫工作小組會議，坐在彭斯後排右側。上周五早上參與另一正副總統關於新冠病毒的會議。美國食品藥品監督管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）、疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）總監福奇，亦受影響而選擇隔離兩周。
白宮抗疫小組3要員自我隔離
知情匿名人士說，白宮職員上周六明顯變得緊張和擔憂。白宮管理辦公室上周五曾向全體白宮職員發出備忘，鼓勵他們遙距辦公，並強調白宮提升了日常清潔水平，還叫曾離開首都的人士須隔離14天及報告行程，但未有促他們戴口罩。不過，有職員透露白宮主管鼓勵職員回辦公室上班。