反疫苗陰謀論瘋傳 社交媒體撤片 專家：偽科學推手轉化「吹哨者」

該段長約26分鐘的影片以紀錄片風格拍攝，為節錄片段，由2016年總統大選中推出多段反民主黨影片的製作人威利斯（Mikki Willis）操刀。主角米科維茲（Judy Mikovits）為知名反疫苗倡議者，她在片中提出多項無根據的指控，例如聲稱新冠病毒是從實驗室中製造並釋出，背後涉及微軟創辦人蓋茨等精英階層的陰謀，旨在增加疫苗接種，讓藥廠獲利，並藉疫情操控人類。她聲言疫苗會削弱免疫力，是現今疫情大流行的黑手，但福奇隱瞞相關研究。影片上周開始在網上瘋傳，一周內點擊率逾800萬次。反疫苗組織QAnon及The Gateway Pundit等極右傳媒亦大力推廣此影片，甚至為推廣影片發動眾籌。

質疑人造病毒旨在讓藥廠獲利

62歲的米科維茲為分子生物學家，2009年曾於《科學》期刊發表研究報告，指慢性疲勞症候群由一種源自老鼠的逆轉錄病毒導致，惟無法重現研究結果，遭《科學》撤回，同年她被指擅自取去實驗室紀錄及其他資料而被任職的研究所開除，其學術生涯亦告終。此後以主流科學騙局的對抗者自居，屢指摘福奇掠奪其研究成果及打壓她。多名醫學界專家則分別發文或以影片駁斥米科維茲對疫情的說法。

支持者稱遭不公審查 照轉載

Facebook、YouTube、Vimeo等上周四（7日）起先後以影片對疫情的陳述未經證實、含有不實醫學建議、恐危害公眾等原因，將影片移除，Twitter亦移除附有相關標籤的帖文。不過仍有許多網民響應影片監製呼籲，繼續下載轉載，稱遭不公審查。

《麻省理工大學科技評論》指出，雖然各大社交平台以多項措施防止疫情相關的假資訊流傳，如在懷疑不實影片或帖文中附上補充資訊等、加強舉報機制等，但仍難以及時將之移除，同時在專家仍在探究疫情，可靠資訊缺乏之際，海量假資訊反成熱傳的主流，成為抗疫重大挑戰。專研網絡假資訊的史丹福大學專家迪瑞斯塔（Renee DiResta）稱，如今哪些資料視為權威，關乎其宣傳是否成功，米科維茲的影片正好展示偽科學推手如何被轉化為「吹哨者」。

美國願接種新冠疫苗家長僅過半

Yahoo新聞與民調機構YouGov上周五（8日）公布最新研究，指出反疫苗運動在疫情中盛行，令相信接種疫苗對子女重要的美國家長由2001年下降10個百分點至如今的84%，雖然大部分受訪者擔心疫情，但願意接種新冠病毒疫苗者僅55%，多達19%表明不會接種，26%不肯定。

（紐約時報/CNBC/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）