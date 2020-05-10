白宮核心圈多人確診 特朗普依舊不戴口罩

【明報專訊】繼美國總統特朗普的隨從及副總統彭斯的幕僚確診感染新型冠狀病毒後，據當地傳媒上周五（8日）報道，特朗普女兒兼白宮高級顧問伊萬卡一名私人助理亦確診，引發病毒可能在白宮核心圈傳播的疑慮。惟特朗普上周五出席二戰紀念活動及與共和黨議員會面時，依然沒戴口罩。
隨從顧問妻子皆確診
美國有線新聞網（CNN）上周五晚引述消息人士透露，伊萬卡（Ivanka Trump）一名私人助理確診感染新冠病毒，據指該助理近兩個月一直居家工作，過去數星期都沒與伊萬卡見面。報道指特朗普及伊萬卡丈夫庫什納（Jared Kushner）上周五的檢測結果均呈陰性。特朗普同日證實，彭斯的新聞秘書凱蒂．米勒（Katie Miller）確診。她上周四檢測時仍呈陰性，但翌日就驗出呈陽性。白宮指彭斯後來接受檢測，結果呈陰性。凱蒂為特朗普高級顧問米勒（Stephen Miller）的妻子，有消息指她出席幾乎所有彭斯帶領的抗疫小組會議，現正追蹤她在白宮的接觸者，暫時包括米勒在內的所有已知接觸者檢測均呈陰性。
白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）表示，白宮已採取一切防疫措施保護總統，包括加強清潔和保持社交距離等。惟特朗普上周五出席二戰歐洲勝利紀念日75周年活動時，他與8名介乎96至100歲的退伍軍人均沒戴口罩。
被問及會否考慮在會見對疫情較高危的長者時戴口罩，特朗普表示不會，強調自己有跟他們保持距離。他同日在白宮與共和黨議員會面時，大部分人都沒戴口罩。
（CNN/華盛頓郵報/法新社）
（抗疫新階段）
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