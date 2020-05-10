白宮核心圈多人確診 特朗普依舊不戴口罩

隨從顧問妻子皆確診

美國有線新聞網（CNN）上周五晚引述消息人士透露，伊萬卡（Ivanka Trump）一名私人助理確診感染新冠病毒，據指該助理近兩個月一直居家工作，過去數星期都沒與伊萬卡見面。報道指特朗普及伊萬卡丈夫庫什納（Jared Kushner）上周五的檢測結果均呈陰性。特朗普同日證實，彭斯的新聞秘書凱蒂．米勒（Katie Miller）確診。她上周四檢測時仍呈陰性，但翌日就驗出呈陽性。白宮指彭斯後來接受檢測，結果呈陰性。凱蒂為特朗普高級顧問米勒（Stephen Miller）的妻子，有消息指她出席幾乎所有彭斯帶領的抗疫小組會議，現正追蹤她在白宮的接觸者，暫時包括米勒在內的所有已知接觸者檢測均呈陰性。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）表示，白宮已採取一切防疫措施保護總統，包括加強清潔和保持社交距離等。惟特朗普上周五出席二戰歐洲勝利紀念日75周年活動時，他與8名介乎96至100歲的退伍軍人均沒戴口罩。

被問及會否考慮在會見對疫情較高危的長者時戴口罩，特朗普表示不會，強調自己有跟他們保持距離。他同日在白宮與共和黨議員會面時，大部分人都沒戴口罩。

（CNN/華盛頓郵報/法新社）

（抗疫新階段）