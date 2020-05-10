首爾爆夜店群組感染 再封娛樂場所 最少40宗 全國追蹤逾7000人

鑑於近期國內疫情趨穩，韓國政府4月20日起解除「強烈建議」娛樂場所暫停營業的行政命令，自3月起停業的夜店相繼復業。適逢韓國4月29日佛誕、五一勞動節等公眾假期湊合成近一星期的「黃金周」，不少年輕人跑到首爾遊玩，並光顧夜間娛樂場所。很多顧客在夜店不戴口罩，甚至一晚就前往三數間夜店耍樂，之後又散走全國活動，引發社區廣泛傳染憂慮。

首確診者發燒照去夜店

當局發現，去過梨泰院一些夜店而受感染的人士及其密切接觸者，迄昨日中午達到40人，較前一日零時大增27人。他們由20歲至30來歲，來自首爾市、仁川市、釜山市和京畿道等地。

首名梨泰院夜店確診者本月2日起發燒和腹瀉，但當晚仍至少去過3家夜店，3日後又再去。他居於京畿道龍仁市，確診前又去過江原道等地。一名20歲確診男子上周二（5日）凌晨光顧首名確診者去過的其中一家俱樂部，6日起至昨晨都在清州一百貨公司工作。此外，此前疫情嚴竣時期曾爆精神病院集體集染。一名21歲首爾居民上周一光顧過梨泰院的飲酒場所，第二日於仁川一間精神病院入院，及後確診。

當局相信在發現梨泰院首確診者以前，該區已存在隱而未顯的爆發，因為另有差不多時間發病的梨泰院確診者，而他們出入時間和地點也跟首名無交接，顯示有不止一個源頭。

中央防疫對策本部昨日表示，受感染者可能全都是黃金周去該處的人，而部分人居於首爾以外，不排除全國會爆發第二波疫情。該部表示，將通過信用卡、出入人名紀錄簿、閉路電視等追蹤與確診者接觸的人，並呼籲4月29日晚10時起至5月6日凌晨間光顧過梨泰院地區夜總會的人士切勿外出，同時致電控疫熱線，以便接受病毒檢測。

市長：拖累辛苦得來成績

首爾市長朴元淳昨日召開緊急記者會，抨擊個別人士不負責任的行為，拖累大家辛苦得來的抗疫成績。繼中央災難安全對策本部上周五（8日）勸籲全國夜總會等娛樂場所停業1個月至6月7日後，他昨天宣布全市夜總會、俱樂部、舞廳等娛樂場所即時執行禁止人群聚集命令，要相關設施停業至另行通知，違者將受重罰，但未有交代罰則。

（韓聯社/民族報/Newsis/首爾經濟/國民日報/KBS）

（抗疫新階段）