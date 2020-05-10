百億資助成雙面刃 英高等院校臨改革

羅素集團大學：援助無法解決長期問題

政府提供的26億鎊學費，旨在增加院校下學年的現金流，對學生沒有影響，同時會對大學下學年的本地及歐盟收生暫時設限，校方最多只可按預期提升收生率5%，紓緩收生競爭。當局亦會資助增加1萬個學位，其中至少一半是護理、助產或其他與疫情相關的衛生課程。相當於美國長春藤的羅素集團（Russell Group）成員埃克塞特大學的校長史密夫（Steve Smith）指出，該集團預料會因國際收生下降面臨17億鎊（約163億港元）赤字，政府的援助方案只能短期穩定財政，無法解決長期問題。

保守黨上一份競選宣言曾批評，大學有太多「低質素課程」令學生畢業後無法找到相應水平的工作。政府2018年估計，有45%學生債務無法還債。《金融時報》引述白廳消息報道，有政府高層認為，英格蘭有34%大學畢業生從事非大學水平工作的情况不可持續，尤其是受疫情導致失業率高企下，有必要讓民眾獲得工作所需的技能。其中一項主要目標是提升成人進修的機會，政府1月委任主張加強進修及技能培訓的權威專家沃爾夫（Alison Wolf）為顧問，就被視為政府有意改變政策方向的標誌之一。

院校課程質素參差屢捱批

英國高等教育過去屢因低質素課程過多及校長薪金過高等問題惹爭議，政府一直希望改革。政府上周一警告若有院校獲支援後仍面臨倒閉風險，當局將因應情况干預，作為「最後一招」。有關部門會評估院校的狀况，視乎有否需要「重組制度」。謝菲爾德哈蘭大學（Sheffield Hallam University）校長赫斯本茲（Chris Husbands）說：「政府正準備在疫情後對這個行業進行重大改組。」新特蘭大學（University of Sunderland）校長貝爾（David Bell）指出，這項轉變已開始出現，例如其大學已決定取消歷史、政治和語言課程，改為專注在護理、醫學和教育等職業性課程。

（金融時報/衛報）

（抗疫新階段）