疫情苛政夾擊 亞馬遜原住民土地大減

博索納羅力主開發雨林

總統博索納羅向來力主開發亞馬遜雨林，曾多番質疑「無經濟貢獻」的原住民佔用全國逾一成土地的理據。他上任後不斷向原住民施壓，包括削減巴西國家原住民基金會（Funai）資金及箝制其權限。在疫情肆虐之際，他仍大力推動涉及原住民土地的爭議性立法。其中在上個月，Funai推出稱為IN09的新規定，列明由原住民佔據的土地獲政府正式劃分前，不得被標籤為「原住民土地」，變相讓非法佔據原住民土地者可更容易搶佔土地使用權。綠色和平估計，新規定可能令近三分一正等候政府劃分的原住民土地被侵佔，最少49名聯邦檢察官亦罕有聯署，要求廢止該「違憲、不合常規與非法」的規定。

博索納羅亦尋求將去年12月頒布的法令MP910正式訂為法律，法令容許農民可購買2018年12月前佔用的最多2500公頃保育區土地，此前法例僅容許購買2011年前佔用的土地。國會原訂5月19日表決。有支持的議員稱做法有助整頓土地，農民毋須繼續開墾亦可製造就業，但亞馬遜雨林保育組織IMAZON分析，有關措施到2027年可能導致亞馬遜雨林遭額外砍伐1.6萬平方公里。

與此同時，上月底環保部門IBAMA的兩名官員亦遭撤換，包括總監阿澤維多（Olivaldi Azevedo），疑報復他們打擊東北部欣古河盆地保育區非法採礦。到本月7日，博索納羅宣布，由5月11日至6月10日起派出軍方人員負責打擊破壞亞馬遜雨林活動，並授權軍方「協調」相關部門，惹進一步削弱環保部門權限質疑。

目前巴西全國確診新型冠狀病毒人數已破萬，最少7個原住民部落出現確診或死亡個案，包括向來與世隔絕的亞諾馬米（Yanomami）部落。環保部門亦因疫情減少前往亞馬遜地區執法，惟巴西國家太空研究所（INPE）的衛星數據顯示，今年頭4個月巴西亞馬遜雨林遭砍伐範圍達1202平方公里，較去年同期大增55%，單是上月就被毁超過405平方公里，比去年同期大增64%。原住民組織Kaniende直言，政府做法助長不法者入侵原住民保育區，「疫情已成掩護與藉口」。人口少於100的部落卡里普納（Karipuna）上月致函聯邦檢察官，要求當局盡快行動打擊掠奪原住民土地問題。部落成員安德烈（Andre Karipuna）向美國廣播公司（ABC）稱，擔心入侵者帶來疫情，「我們很絕望。只要有一人受感染，病毒便會迅速傳遍整個部落」。

畢彼特艾未未聯署 倡國際關注

曾紀錄盧旺達大屠殺等重大事件的巴西著名攝影師薩爾加多（Sebastiao Salgado），本月3日聯同畢彼特、保羅麥卡尼、艾未未等名人發表聯署信，斥博索納羅政府毫不尊重原住民的領土，警告巴西亞馬遜地區的約數十萬原住民恐因非法入侵者帶來的新型冠狀病毒而面臨種族滅絕，促國際社會施壓，促使巴西驅逐非法侵佔原住民土地者。

（衛報/ABC/BBC/路透社）