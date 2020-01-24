拒封關隔離 巴西「佛系抗疫」鄰國齊轟 《刺血針》罕有介入政治 批博索納羅是抗疫最大威脅

巴西與多個南美國家接壤，其中跟巴拉圭共享400公里長邊界，惟兩國邊境管制一直寬鬆。在疫情下，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）上周五表示，已加強和軍事化邊境「最脆弱部分」。他指出，國內563宗確診個案中，逾半感染者由巴西入境，「巴西現時可能是全球新冠病毒擴散最快的地方，這對我們國家構成巨大威脅」。巴拉圭3月24日起關閉邊境，實施嚴厲的封城措施，士兵在接壤巴西邊境的城鎮佩德羅胡安-卡瓦利羅（Pedro Juan Caballero）的主要公路兩邊挖了一條淺溝，以防止有人沿該路進入巴拉圭後四散。

阿根廷建通道 隔開巴西卸貨司機

巴西最大貿易夥伴阿根廷，亦擔心兩國貿易令疫情擴散。美聯社報道指出，與巴西接壤的阿根廷的幾個省份，官員正建立安全通道，讓巴西司機可以在不跟阿根廷人接觸下，進入境內卸貨。總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）上月說：「巴西令我非常擔心。來自聖保羅的車輛很多，那裏感染率極高。在我看來，巴西政府沒有認真應對疫情。」

哥倫比亞及美國亦憂慮巴西的疫情，哥倫比亞國立大學流行病學家尼諾（Julian Fernandez Nino）說：「巴西擁有強大的科學和經濟能力，但其領導層在對抗新冠病毒上並不科學。」至於有大量巴西裔人聚居的美國佛州，該州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）上月向總統特朗普表示，佛州有可能面對從巴西輸入疫情的風險。

死亡人數近萬 總統：「那又怎樣」

巴西上周五新增10,222宗確診，累計逾14.5萬人染疫，另再多751死亡創單日新高，累計9,897人不治。4月28日當巴西新冠病毒死亡人數超越中國時，一直「冷待」疫情的博索納羅向記者說：「那又怎樣？對不起，但你想要我怎麼做？」上月底，他在facebook重申社交距離及隔離措施無助遏止病毒散播，反而會損害經濟。他上周二（5日）更稱疫情「最壞情况已過」，但周四隨即錄得單日感染和死亡個案新高。

醫學期刊《刺血針》社評罕有涉足政治，批評博索納羅漠視和嘲諷防疫封鎖措施，給全國帶來混亂，而他最近解僱備受歡迎的衛生部長，司法部長其後又辭職，使他陷入愈來愈深的政治危機，「挑戰歸根結底是政治性的，需要整個巴西社會的持續參與。巴西這個國家必須共同回應總統說的『那又怎樣？』。他必須徹底改變路線，不然就得是下一個去職的人。」

（CNN/紐約時報/路透社）

（抗疫新階段）