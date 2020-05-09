俄總領事籲牢記二戰教訓 「遺忘毁掉社會根基」

由於疫情嚴峻，總統普京上月中旬宣布押後勝利日閱兵以及其他大型紀念活動，其後稱今日仍會有空軍巡遊表演。薩吉托夫說，對俄羅斯人說，勝利日是神聖一日：「銘記二戰的教訓及致力維持和平穩定是重要的。失去記憶意味着失去根源及毁掉社會的根基，我們絕不容發生。」

自烏克蘭危機後，西方跟俄羅斯關係緊張，西方領袖2015年更杯葛俄羅斯勝利日70周年閱兵。談到俄羅斯跟西方關係，薩吉托夫強調，俄方一直尋求跟歐美進行自由、開放和可信任對話，以一同找出互惠互利的方式應對現代世界長存的多項挑戰和威脅。

改二戰結束日 與華抗日紀念相同

與跟西方關係緊張相反，俄羅斯近年跟中國關係密切。俄國今年4月更通過議案，將二戰結束日由9月2日改為9月3日，跟中國抗日勝利紀念日相同。歐美通用的「第二次世界大戰對日戰爭勝利紀念日」（VJ Day）是9月2日，當日正是日本簽署投降書的日子。俄羅斯暫時未決定閱兵何時舉行，但坊間流傳的其中一個可能性是9月3日。

薩吉托夫特別提到，中國沒有忘記中蘇兩國在二戰時共同抗敵，對中國至今仍紀念犧牲的蘇聯士兵心懷感激。「在今天國際關係變得複雜及爭議不斷、一些人棄記憶及普世規範不顧之際，這尤其重要。」

他稱，中俄兩國在國際舞台建立高度協調和相互支持，「我們在大部分迫切的全球或地區議題上共享相似甚至完全相同的外交觀點」。他更指正面的中俄關係多年來在全球政治發揮重要的穩定角色，上海合作組織（SCO）及「金磚五國」（BRICS）便是例子。

否認抗疫措施歧視 中俄合作無間

但中俄關係在新型冠狀病毒疫情下一度鬧出風波。莫斯科等地方政府因應疫情的執法行動早前惹來歧視華人質疑，中國駐俄大使館2月24日更照會莫斯科市政府，敦促防疫措施保持「適度、非歧視性」。莫斯科市長索比亞寧同月27日回函解釋，指自22日起有80名中國人違反防疫隔離法規，強調俄羅斯不歧視中國人。

薩吉托夫稱，俄方一向反對任何形式的歧視，質疑「部分不道德的傳媒」試圖誣蔑莫斯科抗疫措施，強調那些措施適用任何外來人士，並非針對中國人。他又強調，肯定俄國跟中方在抗疫各階段的高層次合作。

明報記者