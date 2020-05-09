退休警擊斃黑人 美警隔兩月始拘捕

遇害片曝光 涉案白人稱自衛

2月23日周日下午，25歲死者阿爾伯特（Ahmaud Arbery）一如平日在布倫瑞克（Brunswick）住宅區的行人路上慢跑時，被霰彈槍擊斃。64歲退休警員麥米高（Gregory McMichael）及其34歲兒子特拉維斯（Travis McMichael）在案發後向警方稱，覺得死者貌似該區一宗爆竊案疑犯，因為不知對方有無武器，遂拿了左輪手槍和霰彈槍，駕卡車追蹤。麥米高聲稱，死者猛烈攻擊其子，其子於是自衛向死者開槍。據喬治亞州法律，公民有權在司法人員到場前追捕罪犯，亦有權自衛。

不過，周二網上流出一段36秒的案發短片卻否定兩人說法。片段顯示死者跑過一輛停泊路邊的卡車，麥米高父子分別坐在車斗和站在車門外；之後傳出3響槍聲。阿爾伯特似在第二下槍聲中槍，之後再被補上一槍。喬治亞州調查局周四拘捕和檢控麥米高父子。

遺屬的律師主張這宗兇殺案屬「濫用私刑」，要求作「仇恨罪案」調查。代表律師稱，花了74天才逮捕「令人氣憤」 。死者姊妹表示，家人為對兇手落網感寬慰。

律師斥私刑 平權團體擬抗議

案件在這兩個月已經過3名檢察官之手。如今接手的另一檢察官堅持，驗屍結果符合2月24日當局研判認為，是死者抓住特拉維斯的霰彈槍引發事件。他還聲言，死者一家都有案底，死者曾被控持械和爆竊。異議者則提出，任何案底都不能成為謀殺理據。

麥米高父子是否有罪將交由大陪審團判決。法院因新冠疫情關閉，至少要6月中旬才開庭。

（CNN/紐約時報/衛報）