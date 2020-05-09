防疫成效彰 越南與華爭吸外資

人口近億 288確診零死亡

人口逾9500萬的越南，確診個案到昨日為止只有288宗，並無死亡病例。當地在1月28日確診兩宗個案後，政府就宣布計劃數千計人受感染的應對方案。政府實施限制和推出政策，如一系列國際旅遊禁令和強制戴口罩。由於深知治療設施不足，當局聚焦大規模檢測及積極追蹤接觸史，截至4月30日，越南已做逾26.1萬個測試，隔離數以萬計民眾。

越南政府甚至採用有爭議的方法，在社交網站和報章列出每名新確診者的旅行史，找出曾與確診者接觸的人，又推出流動應用程式讓民眾舉報懷疑個案；所有入境者亦須申報健康，作假者會面臨刑事處罰。

疫情在當地雖沒造成大量感染和死亡，但受到封城令影響，商業打擊明顯。路透社引述政府調查稱，約12.6萬間受訪企業中有85.7%表示受疫情影響，航空、旅遊、食品和教育最為嚴重。不過，路透社訪問的公共衛生專家普遍認為，越南確診數字低，令它的經濟較有條件加快恢復。越南傳媒昨報道，民航當局正尋求6月1日恢復部分國際航班。

料疫後需求飈 企業加快建廠

有協助外國企業遷移的顧問稱，越南成功應對疫情加強外國投資者對該國的信心。興建「隨時可用」（ready-to-go）廠房的Kizuna聯合發展企業稱，預計疫情後外資會湧入越南，他們已加快在南部興建面積100萬平方呎工廠的計劃，以滿足預期疫情結束後急增的需求，預計7月完工。

越南計劃投資部的網站稱，越南可協助製造商尋找新生產基地，副部長陳國方說：「機會包括轉移投資、特別是那些大型跨國集團尋求分散生產線到東南亞等地區。越南是其中一個目的地。」

專家料外資維持「中國+」模式

不過，瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭相信，外資大舉撤出中國流向他國的可能不大，就成本、效率和可靠性而言中國仍是最佳選擇。她認為外資會維持「中國+」模式，即保持中國現有生產基地服務當地市場，同時在印度、馬來西亞和越南等國家增加投資；相信整體供應鏈調整是個漫長過程。

（綜合報道）

（抗疫新階段）