分析：司法部失守 憂淪大選武器

一日兩度政治凌駕

美國有線新聞網絡（CNN）分析稱，特朗普上任以來屢藉否定與其立場相違、甚至指正其謬誤的權威意見與事實，以擴張個人權力。今次疫情中，特朗普多番無視CDC官員及其他專家基於科學的建議，淡化疫情，甚至提出未經實證的療法，如今更為保經濟而急於要求各州重啟，未理疫情一旦重臨的嚴重後果。分析認為，今次白宮阻撓CDC就重啟經濟活動建議發表專家報告，便變相將防疫措施實行轉嫁各州甚至商戶本身，突顯管治真空。

司法部撤銷控告涉在「通俄門」調查中說謊的前國家安全顧問弗林亦同出一轍。雖然弗林已兩次認罪，但司法部則堅稱聯邦調查局（FBI）對弗林的調查無理據，甚至稱事件不涉犯罪。

《金融時報》評論形容事件尤如前總統尼克遜的「水門事件」翻版，而巴爾已成為特朗普的「政治之劍」，除了藉由推翻控罪或減刑等方式「回報」特朗普的忠心支持者，亦助其對付政敵，關注巴爾在即將舉行的總統大選會有何角色。

《紐約時報》社評亦批評特朗普如獨裁者，肆意運用司法部包庇親信，對付政敵，強調司法部長不應擔任為總統排難解憂的角色。

（CNN/金融時報/紐約時報）