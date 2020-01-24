白宮擱置CDC解封指引 稱違總統策略

美聯社周四引述CDC官員稱，該份原定上周五發表的17頁建議，由CDC專家研究後撰成，旨在指示各州官員、宗教領袖、教育界人士、企業東主等如何安全逐步重啟社會。具體建議包括：餐館和酒吧增加企位以讓顧客保持社交距離、在收銀櫃位安裝透明隔板、取消自助餐和沙律吧等；教會限制室內聚會人數及為高危人士提供上門崇拜服務等。

兩名華府官員向美國全國廣播公司透露，副總統彭斯領導的白宮新型冠狀病毒工作小組審視後認為，那些建議「太死板」，削弱白宮4月中旬提出的重啟經濟三階段指引，該指引主張在確診個案持續14天減少的前提下，由州長自決解封。

白宮因此要求擱置CDC指引，並令它「不見天日」。

《華盛頓郵報》報道，特朗普銳意重啟經濟活動，為此近期力圖淡化或阻止公共衛生專家發表疫情嚴重的資訊，又停止公共衛生專家組的工作。

彭斯幕僚確診

另外，繼總統特朗普一名隨從周四感染新型冠狀病毒後，負責領導抗疫小組的副總統彭斯一名幕僚昨亦告確診，惹來外界關注疫情會否在美國政治權力核心擴散。特朗普昨較早時受訪稱，他與確診隨從無緊密接觸，又稱白宮一些職員已開始戴口罩。

CNBC稱，彭斯周五早上原定飛往艾奧瓦，但起飛時間因幕僚確診而延誤1小時。截至周五，全美已有超過120萬宗確診，超過7.5萬人死亡。

（NBC/華盛頓郵報）