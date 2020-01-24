白宮擱置CDC解封指引 稱違總統策略

【明報專訊】美國傳媒報道，疾病控制及預防中心（CDC）上月制訂了供地方官員決定如何按部就班恢復正常社會生活的連串具體建議，但遭白宮擱置，揚言要令它「不見天日」。白宮發言人回應表示，指引有違特朗普讓各州自決解封的策略，故CDC「奉命修改中」。
美聯社周四引述CDC官員稱，該份原定上周五發表的17頁建議，由CDC專家研究後撰成，旨在指示各州官員、宗教領袖、教育界人士、企業東主等如何安全逐步重啟社會。具體建議包括：餐館和酒吧增加企位以讓顧客保持社交距離、在收銀櫃位安裝透明隔板、取消自助餐和沙律吧等；教會限制室內聚會人數及為高危人士提供上門崇拜服務等。
兩名華府官員向美國全國廣播公司透露，副總統彭斯領導的白宮新型冠狀病毒工作小組審視後認為，那些建議「太死板」，削弱白宮4月中旬提出的重啟經濟三階段指引，該指引主張在確診個案持續14天減少的前提下，由州長自決解封。
白宮因此要求擱置CDC指引，並令它「不見天日」。
《華盛頓郵報》報道，特朗普銳意重啟經濟活動，為此近期力圖淡化或阻止公共衛生專家發表疫情嚴重的資訊，又停止公共衛生專家組的工作。
彭斯幕僚確診
另外，繼總統特朗普一名隨從周四感染新型冠狀病毒後，負責領導抗疫小組的副總統彭斯一名幕僚昨亦告確診，惹來外界關注疫情會否在美國政治權力核心擴散。特朗普昨較早時受訪稱，他與確診隨從無緊密接觸，又稱白宮一些職員已開始戴口罩。
CNBC稱，彭斯周五早上原定飛往艾奧瓦，但起飛時間因幕僚確診而延誤1小時。截至周五，全美已有超過120萬宗確診，超過7.5萬人死亡。